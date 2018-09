Bồ Lâm Phong 'thả' để sớm có con 

Ngô Thiên Ngữ tiết lộ không còn sử dụng biện pháp an toàn, với hy vọng sớm có con với Lâm Phong.

Đôi Lâm Phong, Ngô Thiên Ngữ bị đồn sang năm kết hôn.

"Có bầu trước, đám cưới sau" dường như đang là phương châm của nhiều nghệ sĩ Hong Kong, Trần Hào - Trần Nhân Mỹ là ví dụ điển hình nhất. Tiếp theo cặp đôi này, Ngô Thiên Ngữ và Lâm Phong đang được cho là đôi uyên ương tiếp theo sẽ có niềm vui nhân đôi. Thời gian này, hai người gắn bó "như hình với bóng" và thường xuyên bị paparazzi chộp được khi cùng nhau đi mua sắm, đi dạo...

Từ khi mối quan hệ được công khai đầu năm 2013, Lâm Phong - Ngô Thiên Ngữ gần như luôn ở bên nhau. Ngoài việc cùng tham dự các hoạt động quảng bá, cặp đôi còn đi du lịch nước ngoài, đi ăn tối với bạn bè... Dường như tình yêu của họ đang mặn nồng hơn bao giờ hết. Hôm 27/10 vừa rồi, khi Ngô Thiên Ngữ tròn 20 tuổi, Lâm Phong đã dành cho người yêu một bữa tiệc bất ngờ và tràn ngập niềm vui. Một nguồn tin tiết lộ, Lâm Phong còn tặng bạn gái 8 triệu HKD trong dịp này.

Ngô Thiên Ngữ tròn 20 tuổi vào tháng 10 vừa rồi.

Từ khi yêu Ngô Thiên Ngữ, Lâm Phong vì không muốn bạn gái thiếu thốn nên rất "rộng tay" với cô về mặt tài chính. Gần đây, Thiên Ngữ đã chuyển tới một căn hộ rộng hơn 180 m2, chỉ cách nhà Lâm Phong có 7 phút lái xe. Trở về từ trường quay The Virtuous Queen of Han, Lâm Phong lại gắn với Thiên Ngữ "như hình với bóng". Một nguồn tin tiết lộ, để cho những lần gặp gỡ không nhàm chán, hai người còn "giao kèo" rằng sẽ luân phiên đến nhà nhau. Điển hình, hôm 9/11, sau khi dự sự kiện, Thiên Ngữ đến nhà Lâm Phong và ở đó 12 tiếng đồng hồ. Nguồn tin này còn nhấn mạnh, cha Lâm Phong giờ muốn con trai ngừng "bay nhảy" và trở về quê nhà tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình: "Cả Lâm Phong và Thiên Ngữ đều đã hiểu ý nguyện của nhau trong chuyện cưới hỏi. Từ khi công khai chuyện tình cảm, mối quan hệ của họ càng bền vững. Nhiều khả năng năm tới họ sẽ làm đám cưới và có em bé. Thiên Ngữ giờ cũng không dùng "biện pháp an toàn" nữa, cô ấy mong có con".

Nguyễn Hương