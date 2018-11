Bố Jang Nara khoe ảnh con gái 'đẹp quên tuổi'

Bố diễn viên Jang Nara - ông Ju Heo Seong hôm 18/11 chia sẻ loạt ảnh của con gái trên phim trường "Hoàng hậu cuối cùng" (The Last Empress), đài SBS. Bức ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, fan đánh giá Jang Nara thực sự là "phù thủy hack tuổi" bởi nhan sắc không hề thay đổi theo thời gian. Nữ diễn viên hiện 37 tuổi, nhưng so với thủa đôi mươi, cô vẫn đẹp rạng rỡ.