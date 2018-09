Bi Rain lịch lãm bên Đường Yên

Bi Rain sang Hợp Phì, An Huy cùng Đường Yên ra mắt bộ phim mới "Người tình kim cương", một tác phẩm hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả Trung Quốc vào 22/7 tới trên đài An Huy. Thời tiết An Huy khá nắng nóng, sự kiện lại diễn ra ngoài trời, nhưng Bi Rain vẫn diện comple bảnh bao, chỉn chu khi cùng bạn diễn ra mắt báo chí.