Bí quyết diễn xuất của các 'nữ hoàng phim nóng'

"Nàng thơ", bộ phim đưa Kim Go Eun trở thành một trong những diễn viên sáng giá của màn ảnh Hàn. Với vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, cô gái đã được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc tại giải Rồng Xanh 2012. Đối với Kim Go Eun, lựa chọn này vốn không dễ dàng, nhất là với một nghệ sĩ tuổi đôi mươi như cô, bởi phim có không ít những cảnh quan hệ tình dục trần trụi. Kim Go Eun chia sẻ: "Đạo diễn nói tôi cần suy nghĩ kỹ trước khi chọn lựa. Cha tôi cũng cảnh báo rằng tôi không thể quay lại với điểm khởi đầu nếu như tôi đóng tác phẩm này. Đó thực sự là những cảnh quay gây áp lực. Nếu tôi nói ra những nỗi sợ hãi của mình, có thể không ai cảm nhận được nó, và vì thế, tôi quyết định không nói ra. Tuy nhiên, sau trải nghiệm này, tôi vững vàng hơn và trút bỏ những nỗi sợ hãi của mình để tiếp tục công việc".