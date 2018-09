Bị nghi lộ clip sex, mỹ nhân 'Full House' Thái lên tiếng

Trước những hình ảnh 'nóng' có nhiều điểm tương đồng, diễn viên 'Ngôi nhà hạnh phúc' đã 'phản pháo'.

Đầu tháng 9, làng giải trí Thái rộ lên thông tin Aom Sushar lộ clip sex. Trong vài hình ảnh bị rò rỉ, một cô gái mặc chiếc áo in dòng chữ "Love is in the Air" dần cởi bỏ trang phục, sau đó cùng "đối tác" ân ái. Chiếc áo mà nhân vật nữ chính mặc giống hệt áo mà Aom Sushar từng diện trong một sự kiện. Không chỉ có vậy, vóc dáng của cô gái trong video có nhiều điểm tương đồng với Aom Sushar, càng làm nghi vấn về việc cô lộ phim sex tăng lên, dù nhiều ý kiến cho rằng chỉ suy đoán dựa vào chiếc áo là vô lý.

Aom khẳng định tin đồn là vô căn cứ.

Trước những ồn ào của công chúng, ngày 11/9, Aom Sushar tổ chức họp báo để bác bỏ tin đồn. Không chỉ khẳng định rằng nhân vật nữ trong clip không phải mình, diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc Thái Lan còn cho biết, cô rất buồn khi bị người khác đổ oan. Người đẹp nói: "Ban đầu, khi một số người cho rằng cô gái đó là tôi, tôi rất buồn và thất vọng. Buồn nhưng không sợ hãi. Các bạn có thể so sánh, chân, tay và ngực tôi đều không giống cô ấy. Tôi đã xem đoạn clip trên, tiếng nói của cô ấy không giống tôi".

Trước thông tin Aom Sushar sẽ nhờ cậy pháp luật can thiệp, nữ diễn viên này cho biết: "Tôi đã cân nhắc tới điều này, nhưng có thể đây chỉ là trò vui của ai đó. Gia đình, bạn bè đều biết rằng những hình ảnh ấy không phải của tôi, và danh dự của tôi cũng không thể bị ảnh hưởng bởi nó".

Sau thành công của "Full House", tên tuổi Aom Sushar "nổi như cồn".

Nguyễn Hương