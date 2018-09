Bạn trai lộ mặt bầm dập, tố cáo Goo Hara bịa đặt bị bạo hành

Nhà tạo mẫu tóc tới sở cảnh sát Gangnam, Seoul, sáng nay 18/9 cùng luật sư để làm sáng tỏ mọi tin đồn.

Sáng 18/9, bạn trai của Goo Hara, được gọi là C, tới sở cảnh sát Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, trình diện. Nhà tạo mẫu tóc đội mũ sùm sụp để che những vết thương trên mặt. Anh nói rằng thông tin anh đánh Goo Hara đến "chảy máu tử cung, chấn thương tay chân" là sai sự thật. Đi cùng luật sư, C nói anh chủ động đến sở cảnh sát vì muốn khai báo một số thông tin để bảo vệ bản thân trước những tin đồn thất thiệt.

Bạn trai Goo Hara tại sở cảnh sát Gangnam sáng 18/9.

Hôm 13/9, chính C đã tố cáo bị Goo Hara đánh tới thương tích đầy mình, khi anh tới thăm cô tại khu villa ở Nonhyeon-dong, Gangnam-gu. Tuy nhiên, ngày 17/9, đến lượt Goo Hara "đăng đàn" tuyên bố bị người yêu bạo hành, khiến cả người cô chỗ nào cũng bầm tím, chưa kể âm đạo, tử cung bị tổn thương nặng. Ngay sau đó, bạn trai cô phản biện: "Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa đánh ai bao giờ, huống hồ là phụ nữ. Việc tôi làm chỉ là cố gắng giữ cho Goo Hara bình tĩnh lại, sau khi cô ấy lao vào đánh tôi".

Theo Dispatch, lúc này Goo Hara đang được điều trị tại bệnh viện.

Goo Hara tố cáo với tờ Dispatch rằng bạn trai hành hung, xâm hại cô.

Goo Hara là ca sĩ, diễn viên, cựu thành viên nhóm nhạc Kara. Ngoài ra, cô còn là dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You...

Năm 2011, Goo Hara từng hẹn hò với Jun Hyung của nhóm Beast được 2 năm, trước khi đến với nhà tạo mẫu tóc hiện tại. Cặp đôi đi lại được vài tháng đã xảy ra mâu thuẫn ồn ào và đưa nhau lên mặt báo.

Ảnh: Dispatch