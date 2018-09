Bạn trai 'Cô dâu 8 tuổi' bị tố lừa tình, lừa tiền

Nam diễn viên đã lừa đảo nhiều cô gái và có con trai riêng 9 tuổi.

Rahul Raj đang bị tố lừa dối, bạo hành Pratyusha Banerjee.

Rahul Raj đang bị buộc tội đẩy nữ diễn viên Pratyusha Banerjee đến tình trạng trầm uất khiến cô tự vẫn hôm 1/4. Nam diễn viên Ấn Độ vừa phải nộp tiền xin bảo lãnh được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, luật sư của anh đã tuyên bố rút khỏi vụ án này với lý do Raul và gia đình anh ta đã che giấu quá nhiều sự thật. Vị luật sư cho biết: "Tôi rút khỏi vụ án vì lý do nhân đạo. Tôi cảm thấy mình không nên bào chữa trong vụ án này nên muốn rút lui để sự bất công không thể được thực thi. Một thân chủ nên cung cấp tất cả thông tin, dù đúng hay sai, dù tốt hay xấu cho luật sư của mình. Nhưng tôi đã bị giữ trong bóng tối và chỉ có được thông tin về vụ án từ người ngoài (giới truyền thông)".

Raul gào khóc tại bệnh viện hôm 2/4.

Trong những ngày qua, nhiều thông tin về đơn tư rối ren, đen tối của Rahul Raj được bạn bè, đồng nghiệp tiết lộ với báo giới. Nhà sản xuất phim Vikas Gupta khẳng định trong cuộc họp báo tối 5/4, Rahul đã có một cậu con trai 9 tuổi từ cuộc hôn nhân đầu tiên với nữ tiếp viên hàng không Saugata Mukherjee. Tuy nhiên, anh giấu giếm điều này với Pratyusha Banerjee suốt thời gian hai người hẹn hò và gần đây mới khai nhận với cô. Điều này đã khiến nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi rất sốc.

Nhà sản xuất Vikas Gupta và nữ diễn viên Kamya Punjabi cũng cho biết, sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Rahul cặp với ít nhất là 7 cô gái khác nhưng đều lợi dụng họ để moi tiền. Một trong những bạn gái cũ của Raul - nữ diễn viên Heer Patel lên tiếng khẳng định, Raul từng thuyết phục cô rót vốn đầu tư phim và hứa hẹn sẽ cho cô thủ vai chính. Tuy nhiên, Heer Patel đã không nhận được vai diễn nào cả.

Người bạn gái khác là nữ diễn viên Kesha Khambhati kể, Raul tán tỉnh cô trong một bữa tiệc, vài ngày sau đó vay cô tiền để trả phí thuê nhà. Anh đã không bao giờ hoàn lại tiền và viện mọi lý lẽ để chối nợ.

Raul còn bị tố đã lừa nữ đối tác kinh doanh Sheetal Malviya vào năm 2010. Anh kêu gọi cô hùn vốn đầu tư tổ chức một sự kiện lớn nhưng sau đó đã cuỗm tiền và biến mất.

Raul và cô bạn gái cũ Sonali Sharma - người bị tố thường xuyên tới nhà sỉ nhục Pratyusha.

Trước khi đến với nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi, Raul còn có mối quan hệ với nữ diễn viên Sonali Sharma. Anh không cắt đứt hẳn với Sonali khi đến với Pratyusha mà vẫn qua lại với cô gái này. Rất nhiều người bạn khẳng định, sự hiện diện của Sonali thời gian gần đây đã khiến Pratyusha rất căng thẳng. Người giúp việc còn cho biết, Sonali thường xuyên đến nhà Pratyusha sỉ nhục và bạo hành nữ diễn viên. Trong khi đó, Raul chỉ đứng nhìn mà không hề che chở, bảo vệ cho Pratyusha.

Mẹ nữ diễn viên bạc mệnh kể rằng, vài ngày trước khi tự vẫn, Pratyusha đã gọi điện về với tâm trạng buồn rầu, lo lắng. Cô cũng nhắc đến bạn gái cũ của Raul và biết được rằng mình đã chọn sai người để yêu, nhưng lại không thể dứt bỏ. Mẹ Pratyusha hiện đã nộp đơn kiện Raul tội hành hung, ngược đãi Pratyusha khiến cô phải tìm đến cái chết. Trong khi đó, bố nữ diễn viên phẫn nộ phát biểu: "Rahul nên bị treo cổ hoặc ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Anh ta đã hủy hoại cuộc đời con gái tôi!".

Bố mẹ Pratyusha và bạn bè tố cáo Raul trong cuộc họp báo ở Mumbai tối 5/4.

Hoài Vũ