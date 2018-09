Bae Seul Gi, mỹ nhân mới của phim 19+ xứ Hàn

Táo bạo không kém đàn chị, nữ diễn viên trẻ gây bất ngờ cho khán giả khi lần lượt xuất hiện trong 'Bông hoa ước vọng', 'Trường thanh niên'...

Poster của "Bông hoa ước vọng", một trong những bộ phim gây sốc cho công chúng Hàn năm 2013.

Khi Bông hoa ước vọng - bộ phim điện ảnh của đạo diễn Im Kyeong Soo ra rạp vào thời điểm cuối năm 2013, tác phẩm vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía dư luận. Không chỉ gây sốc bởi mối tình "tréo ngoe" của một ông lão 73 tuổi và cô gái ngoài đôi mươi, tác phẩm còn khiến nhiều người choáng bởi những cảnh ái ân cuồng nhiệt giữa hai nhân vật chính. Đảm nhận vai nữ trong tác phẩm này là ca sĩ, diễn viên Bae Seul Gi.

Trong Bông hoa ước vọng, Bae Seul Gi vào vai một giúp việc xinh đẹp, quyến rũ. Cô tìm đến nhà người đàn ông vào một ngày đẹp trời, với tâm một tâm trạng bí ẩn, u ám. Chủ nhà - Kang Shin Sung Il, một ông lão bị ung thư góa vợ, con trai chết thảm sau tai nạn, đang trong trạng thái bế tắc và tuyệt vọng. Tình cảm nảy sinh từ hai con người hoàn toàn khác biệt về tuổi tác nhưng có chung những nỗi đau trong tâm hồn, và trong ngôi nhà đó, họ đã gắn bó thân xác để quên đi những nỗi tuyệt vọng của riêng mình. Đảm nhận vai người giúp việc, Bae Seul Gi đã không chỉ thể hiện tốt hình ảnh của một cô gái câm lặng, nhẫn nhịn trước phút "nổi điên" của người chủ, mà còn thực sự hòa mình vào những cảnh nóng trần trụi. Bất chấp sự cách biệt tuổi tác không nhỏ với diễn viên gạo cội Kang Shin Sung Il, Bae Seul Gi đã đem đến cho người xem nhiều sự bất ngờ, khi cô táo bạo khỏa thân trước màn ảnh. Tuy nhiên, bất chấp nội dung nhân văn, Bông hoa ước vọng lại đem đến những cảm xúc trái ngược cho khán giả, không ít người cho rằng mối quan hệ của cặp đôi chênh lệch đến 49 tuổi là một sự xúc phạm, suy đồi đạo đức.

Bae Seul Gi với những cảnh quay nóng trong "Bông hoa ước vọng".

Nói về vai diễn gây sốc này, Bae Seul Gi cho biết, với cô đó là một thử thách: "Đây là lần đầu tiên tôi đóng cảnh nóng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tác phẩm cần đến nó. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc làm sao để diễn tả đúng tâm lý của nhân vật Yeon Hwa quan trọng hơn nhiều so với việc "cởi đồ".

Từ một ca sĩ, Bae Seul Gi chuyển sang nghiệp diễn và mới chỉ đóng một số phim. Nữ diễn viên này thừa nhận cô là một người tham vọng, không ngại thử thách. Bất chấp sự chỉ trích của dư luận xung quanh những cảnh quay "vô đạo đức" trong Bông hoa ước vọng, Bae Seul Gi nói cô không hối hận vì việc nhận lời đóng tác phẩm.

Sau Bông hoa ước vọng, Bae Seul Gi tiếp tục chứng tỏ thực lực của mình với một tác phẩm 19+ khác: School of Youth: The Corruption of Morals (tạm dịch: Trường thanh niên: Sự xuống cấp của đạo đức). Dù chưa chính thức ra mắt, tác phẩm vẫn gây xôn xao dư luận bởi những cảnh giường chiếu nóng bỏng, khi đoạn trailer vừa được hé lộ hôm 20/3.

Poster của "School of Youth: The Corruption of Morals" gây nhiều tò mò.

Trong bộ phim hài School of Youth: The Corruption of Morals (ra mắt vào 27/3 tới tại các rạp Hàn Quốc) này, Bae Seul Gi và nam diễn viên Lee Min Ho sẽ đảm nhận hai vai chính của tác phẩm. Bộ phim cổ trang lấy bối cảnh đời Joseun, kể về một nam sinh bị một phụ nữ bí mật quấy rối, sau đó bắt đầu điều tra để tìm ra chân tướng của "kẻ cuồng dâm" này. Tác phẩm có rất nhiều những cảnh quay nóng bỏng, trần trụi. Nói về những cảnh thân mật Bae Seul Gi trong phim, diễn viên Lee Min Ho cũng cho biết, anh cảm nhận rõ ràng sự lão luyện của bạn diễn trong cả những nụ hôn.

Nguyễn Hương