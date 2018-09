Bae Doo Na xác nhận yêu tài tử Jim Sturgess

Nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn lên tiếng trước thông tin cô đang yêu bạn diễn trong phim 'Cloud Atlas'.

Trả lời phỏng vấn ở Cannes hôm 20/5 và được hỏi về tin đồn yêu bạn diễn Jim Sturgess, Bae Doo Na đã gây bất ngờ khi xác nhận hai người đang hẹn hò. Trước đó, thông tin Bae Doo Na và bạn diễn người Anh "phim giả tình thật" rộ lên trong làng giải trí, nhưng quản lý của cô bác bỏ. Cặp đôi được cho là đã tìm hiểu nhau sau khi đóng Cloud Atlas, và sau khi bộ phim kết thúc, paparazzi không ít lần chộp được cảnh Bae Doo Na và Jim Sturgess tay trong tay tình tứ.

Bae Doo Na cho biết cô chưa bao giờ bác bỏ thông tin yêu Jim Sturgess, và người đưa ra lời phủ nhận chỉ là quản lý của cô: "Vị quản lý muốn tôi giữ kín thông tin về mối quan hệ, nên tôi không công bố. Jim Sturgess thực sự là bạn trai của tôi. Tôi nghĩ rằng công khai chuyện tình cảm không cần thiết, nó không liên quan gì đến công việc. Trong mắt mọi người, sự kết hợp này có vẻ thú vị và gây hiếu kỳ, nhưng thực sự thì "điều thú vị" đó lại khiến tôi không thoải mái chút nào. Tôi thực sự biết ơn nếu mọi người không hứng thú với chuyện hẹn hò này đến vậy".

Hai diễn viên của "Cloud Atlas" "phim giả tình thật".

Thời gian này, Bae Doo Na đang ở Cannes để quảng bá cho bộ phim mới A Girl at My Door. Đồng hành với cô có cả bạn trai Jim Sturgess. Búp bê xứ Hàn tiết lộ: "Anh ấy đã muốn dự buổi chiếu vì rất hứng thú với tác phẩm, thậm chí trước cả khi biết tôi góp mặt trong dàn diễn viên. Jim Sturgess dường như xúc động hơn cả tôi sau khi xem phim".

Bae Doo Na và Jim Sturgess sánh vai trên tạp chí thời trang.

Bae Doo Na, một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn, cô đóng nhiều phim như How To Meet The Perfect Neighbor, Master of Study, Gloria, The Host... Bạn trai cô, Jim Sturgess, một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Anh và được biết đến nhiều nhất qua bộ phim ca nhạc về The Beatles Across the Universe và một số tác phẩm khác như The Way Back, One Day...

