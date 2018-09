Bá Chi tươi tắn giữa tin đồn 'chán đời vì mất vai diễn'

Mỹ nhân Hong Kong khoe ảnh hạnh phúc bên hai con tại Singapore.

Bá Chi khoe ảnh mới xinh tươi.

Báo chí Hong Kong đưa tin, Trương Bá Chi sau khi bị cắt vai trong bộ phim 3D Legend Of The Gods tâm trạng rất tiêu cực. Theo tờ HKTV, khi bị người mình từng coi như ruột thịt - cựu quản lý Trần Lâm hủy vai diễn trong phút chót, Bá Chi rất tức giận và chán nản với nghiệp diễn, cô bay sang Singapore với con để tìm sự an ủi. Tuy nhiên, trong những hình ảnh mới đây được chính mỹ nhân Hong Kong chia sẻ, Bá Chi cùng hai quý tử đi ăn với bạn bè, tinh thần rất vui vẻ. Bá Chi cũng mập mạp hơn so với thời điểm cuối năm ngoái, và theo một nguồn tin, tình yêu đẹp chính là chỗ dựa cho cô lúc này.

Bá Chi vui vẻ bên các con.

Paparazzi thời gian này không chỉ chú tâm tới Bá Chi mà còn dành nhiều thời gian cho người tình của Tạ Đình Phong - Vương Phi, bởi theo một nguồn tin, diva Hong Kong đã mang thai những tháng đầu. Hôm đầu tuần, những hình ảnh Vương Phi đeo khẩu trang kín mít, mặc đồ rộng thùng thình, đi giày bệt khi vào siêu thị khiến không ít người tò mò liệu cô có bầu thực hay không. Trong các bức ảnh này, Vương Phi có phần béo hơn và bụng nhô cao. Tuy nhiên một số nguồn tin bác bỏ và nhận xét rằng tất cả là do góc chụp. Trong khi đó, Tạ Đình Phong giữ im lặng khi phóng viên hỏi anh về chuyện người yêu đang "có tin vui".

Vương Phi bị đồn đang mang trong mình giọt máu của Tạ Đình Phong.

Nguyễn Hương