Ba ái nữ tài sắc vẹn toàn nhà Âu Dương

Cả ba chị em Ni Ni, Na Na và Đệ Đệ đều sở hữu ngoại hình xinh đẹp và nhiều tài năng về âm nhạc.

Âu Dương Ni Ni, Âu Dương Na Na và Âu Dương Đệ Đệ sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Đài Bắc, Đài Loan. Cha của ba chị em là tài tử nổi tiếng Âu Phi Long, mẹ là nữ diễn viên xinh đẹp Phó Quyên. Không chỉ được chú ý nhờ gia thế hiển hách, chị em nhà Âu Dương còn khiến khán giả "ngây ngất" trước nhan sắc xinh đẹp và tài năng vượt trội về thể thao và âm nhạc.

Âu Dương Ni Ni

Chị cả Ni Ni sinh ngày 9/3/1996 là người năng động và có cá tính mạnh mẽ nhất trong ba mỹ nhân. Tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, cô có thể chơi được nhiều nhạc cụ như piano, violin, sở trường là saxophone. Năm 2014, ngoài thời gian học tập tại trường Đại Đồng, người đẹp bắt đầu hoạt động ở lĩnh vực giải trí. Ni Ni tham gia nhiều chương trình truyền hình giải trí như Lady Commander, Khang Hy đến rồi. Đầu năm 2015, cô chuyển từ Đài Loan đến Mỹ, theo học tại khoa Vũ đạo thuộc Học viện Temple thuộc bang Philadelphia.

Sau 8 tháng du học tại Mỹ, Ni Ni về nước và được nhận lời mời góp mặt trong bộ phim thanh xuân Hẹn em nơi ấy. Nhờ gương mặt quyến rũ và nụ cười tỏa nắng, cô ký hợp đồng trở thành người đại diện cho ứng dụng điện thoại Paktor. Cuối năm 2015, người đẹp hợp tác cùng tài tử Trần Vỹ Đình trong bộ phim chiếu mạng Gặp em 200% và nhận được sự chú ý từ khán giả. Năm 2017, Ni Ni nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim Golden Future.

Chị cả Âu Dương Ni Ni theo đuổi phong cách gợi cảm và có tài chơi saxophone.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, chị cả nhà Âu Dương cũng khiến người hâm mộ bất ngờ với những màn trình diễn thể thao đẹp mắt. Ni Ni từng chơi nhiều bộ môn như bóng ném, bóng chày, nhào lộn... Nhờ chăm chỉ rèn luyện thể thao, người đẹp sở hữu thân hình chuẩn, thon gọn đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp mang "thương hiệu Ni Ni". Hiện tại, cô tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và quảng bá thương hiệu cho những nhãn hàng thời trang đã ký hợp đồng.

Ba chị em Âu Dương cùng chụp ảnh trong tiệc sinh nhật của Ni Ni.

Âu Dương Na Na

Mỹ nhân sinh ngày 15/6/2000 là người nổi tiếng nhất trong 3 chị em nhà Âu Dương. Từ khi lên 5 tuổi, Na Na đã đam mê cello và chăm chỉ rèn luyện nhạc cụ này. Năm 10 tuổi, cô cùng mẹ tham gia một chương trình truyền hình và được mời trình diễn một tiết mục độc tấu cello. Tài năng của người đẹp được khán giả thán phục sau đó đặt cho cô biệt danh "Thần đồng cello xứ Đài" hay "Công chúa cello". Năm 2011, Na Na chiến thắng cuộc thi tài năng thiếu nhi và được tuyển thẳng vào lớp bồi dưỡng âm nhạc thuộc Đại học Sư phạm Đài Loan. Một năm sau, cô trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được biểu diễn tại National Concert Hall Đài Bắc.

Trong ba chị em, Âu Dương Na Na được mệnh danh là "Công chúa cello" và sở hữu nhan sắc nổi trội nhất.

Năm 2013, Na Na nhận được học bổng toàn phần từ Học viện Âm nhạc Curtis, cô chuyển từ Đài Loan đến Mỹ để học tập. Năm 2014, cô ký hợp đồng với Universal Music và phát hành album đầu tay có tựa đề 15. Sản phẩm âm nhạc giúp người đẹp giành giải nghệ sĩ được yêu thích nhất tại Lễ trao giải đĩa hát Nhật Bản. Năm 2017, cô cho ra mắt album hợp tác với hãng Sidney mang tên Cello loves Sidney và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Tháng 12 cùng năm, Na Na "gây sốt" khi thể hiện màn đệm đàn cello cho ca khúc See you again của nam ca sĩ Wiz Khalifa tại Lễ trao giải Đột phá. Người đẹp trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn tại sự kiện quốc tế này.

Na Na quay về nước và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim đầu tay Chuyện tình Bắc Kinh vào năm 2014. Sau đó, người đẹp tiếp tục hợp tác cùng Choi Si Won, Bành Vu Yến trong tác phẩm điện ảnh To the Force và được đề cử cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Macau lần thứ 7. Năm 2016, cô thử sức trong lĩnh vực truyền hình với bộ phim Vâng! Thượng tiên sinh và được khán giả biết đến nhiều hơn. Ngoài ra, Na Na cũng tích cực tham gia các chương trình giải trí như Vương bài đối vương bài, Sự ra đời của diễn viên... Dù vấp phải nhiều sự phản đối của khán giả khi bỏ bê âm nhạc để theo đuổi diễn xuất nhưng nữ diễn viên cho biết: "Tôi đã có định hướng rõ ràng cho tương lai, mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tôi". Trong năm nay, cô sẽ hợp tác cùng Vương Nguyên (TFboys) trong bộ phim Đại chúa tể.

Ba ái nữ tài sắc vẹn toàn nhà Âu Dương Màn trình diễn ca khúc See you again cùng ca sĩ Wiz Khalifa của Âu Dương Na Na.

Âu Dương Đệ Đệ

Em út trong nhà Âu Dương sinh ngày 30/7/2004 có tài năng violin không thua kém hai người chị lớn. Ngay từ khi còn nhỏ, Đệ Đệ đã đam mê và chăm chỉ rèn luyện violin. Tuy không được mời trình diễn tại nhiều sự kiện lớn như chị hai nhưng cô cũng hay xuất hiện tại những chương trình giải trí trên sóng Đài Loan. Ngoài violin, Đệ Đệ còn yêu thích vũ đạo đặc biệt là ballet. Sau khi tan học, nếu không phải tập đàn, cô sẽ ở lại trường tham gia câu lạc bộ nhảy cùng bạn bè.

Tuy mới 15 tuổi nhưng ngoại hình và tài năng của em út Đệ Đệ không hề thua kém hai người chị.

Đệ Đệ bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2010 với tư cách diễn viên lồng tiếng cho những bộ phim hoạt hình. Cô cũng từng tham gia talkshow Lady Commander cùng hai người chị. Năm 2015, Đệ Đệ nhận được vai diễn đầu tiên khi góp mặt trong phim tình cảm Vũ ba vũ ba tái nhất khởi. Vì còn nhỏ nên em út không tham dự nhiều sự kiện như Ni Ni và Na Na. Mới 15 tuổi nhưng nhan sắc của Đệ Đệ được nhận xét không hề thua kém hai chị. Hiện tại, cô tạm dừng diễn xuất để tập trung cho việc học và luyện đàn violin.

