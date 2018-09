Aoi Sora lấy chồng sau 15 năm đóng phim sex

Ngày 1/1, diễn viên nổi tiếng với dòng phim AV của Nhật Bản - Aoi Sora bất ngờ thay đổi tình trạng hôn nhân trên trang cá nhân, đồng thời cho biết cô đã kết hôn. Ngôi sao phim 18+ gửi tới người hâm mộ một bức thư khá dài, trong đó cho biết cô đã tìm được người để nương tựa sau nhiều năm lăn lộn với công việc "đặc biệt" của mình. Trong lá thư, Aoi Sora viết:

Gửi người hâm mộ!

Tôi đã làm việc suốt 15 năm qua. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi.

Trên thực tế, tôi đã rất lo lắng khi viết những dòng này, bởi vì mọi người có thể sẽ nghĩ rằng: cô ấy không thể như những người bình thường khác. Tôi đã từng nghĩ vậy. Đúng như thế, nếu tôi im lặng, mọi thứ sẽ chẳng thay đổi, cuộc sống ngày ngày vẫn như vậy. Nhưng thực tế là tôi không muốn nói dối khi nhận được những câu hỏi đại loại như "Cô có bạn trai chưa?", "Khi nào cô kết hôn?". Mẹ tôi kết hôn ở tuổi 23, và sau đó, năm bà 24 tuổi, bà sinh tôi. Giấc mơ thời thơ ấu của tôi chính là sẽ lập gia đình ở độ tuổi đó và có con. Nhưng giờ thì tôi đã ngoài 30 rồi. Tôi thực sự muốn lấy chồng, sinh con cái. Tôi muốn có tổ ấm của riêng mình.

Người đàn ông của tôi, anh ấy không đẹp trai, không có tiền. Nhưng anh ấy chấp nhận công việc trong quá khứ của tôi. Tôi không bao giờ cảm thấy tiếc nuối về những gì mình đã làm trước kia, nhưng tôi biết, đó là một vấn đề không đơn giản. Thế nên, với tôi, anh ấy thực sự tuyệt vời.

Tôi đã viết nhiều, nhưng điều cuối cùng mà tôi muốn nói là: Aoi đã kết hôn rồi.

Dù tôi lập gia đình, nhưng mọi chuyện không có bất cứ thay đổi gì. Tôi vẫn là tôi, là người mà các bạn yêu quý. Hãy luôn quan tâm tới tôi nhé.

Một nguồn tin cho hay chồng của Aoi Sora là một DJ.

Aoi Sora (hay còn gọi là Sola Aoi) là một người mẫu ảnh nude, diễn viên khiêu dâm, thần tượng phim người lớn của Nhật Bản. Ngoài ra, cô còn thử sức trong lĩnh vực ca hát và từng ra mắt một số MV được khán giả yêu thích. Những năm gần đây, cô không còn đóng phim sex mà chuyển sang phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc.

Aoi Sora trong MV ra mắt năm 2016

MV "Let me go" của Aoi Sora

Ảnh: Weibo