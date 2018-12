Aoi Sora có thai sau 15 năm đóng phim sex

Ngôi sao gốc Nhật Bản tiết lộ cô đã có bầu được 5 tháng và sẽ sinh con vào mùa xuân tới.

Tại một sự kiện ở Đài Bắc hôm 10/12, cựu ngôi sao phim cấp ba Aoi Sora xác nhận thông tin cô đã có thai được 5 tháng. Người đẹp gốc Nhật Bản cho biết vợ chồng cô rất hạnh phúc, đặc biệt là ông xã: "Thiên thần nhỏ sẽ chào đời vào mùa xuân tới. Giấc mơ làm mẹ của tôi đã sắp thành hiện thực, tôi rất vui".

Aoi mang thai tháng thứ 5, trông cô khỏe mạnh, xinh đẹp.

Aoi Sora tiết lộ, lần đầu khi cô nói với chồng rằng mình đã có bầu, ông xã đã sốc. Trước đó, hai người nhiều tháng ấp ủ hy vọng sớm có con, nhưng qua các đợt kiểm tra sức khỏe sinh sản, Aoi Sora được bác sĩ báo "khó có thai" do chất lượng trứng không tốt.

Hiện tại, Aoi Sora tập trung chăm sóc sức khỏe tiền sản. Cô tiết lộ, dù chưa biết giới tính em bé, cô sẽ gọi tên con là "tiểu Non", do ông xã cô là DJ Non. Người đẹp dòng phim cấp ba cho biết, mong muốn lớn nhất của cô là có ba con, trai gái đều được, nhưng tuyệt vời nhất là ban đầu có con gái.

Người đẹp rạng rỡ tại sự kiện.

Giống như nhiều phụ nữ khác, Aoi Sora nghén nặng trong thời gian đầu thai kỳ. Cô tiết lộ, ông xã rất nhẹ nhàng, tâm lý với vợ, giúp vợ giặt đồ và làm việc nhà: "Tôi biết ơn anh ấy cả đời". Người đẹp còn đùa rằng tính chồng cô hiền lành, có lẽ chẳng bao giờ mắng con cái.

Aoi Sora là diễn viên phim cấp ba nổi tiếng Nhật Bản, giải nghệ từ năm 2011 và phát triển sự nghiệp với vai trò diễn viên phim chính thống, ca sĩ... Cô kết hôn với một DJ đầu năm 2017.

Aoi Sora trong phim "Fugitive Flower" Aoi Sora trong phim "Fugitive Flower"

