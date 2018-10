Angelababy hứng 'gạch đá' vì chỉ trừng mắt khi diễn

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh bị nhận xét diễn đơ trong 'Thời đại lập nghiệp', bạn diễn của cô trong phim tán đồng ý kiến này.

Ngày 12/10, bộ phim Thời đại lập nghiệp có sự góp mặt của Angelababy, Hoàng Hiên, Chu Nhất Vi chính thức lên sóng khán giả trên đài Đồng Phương và các trang mạng lớn như Iqiyi, Youku... Nội dung câu chuyện xoay quanh con đường sự nghiệp và mối tình của chàng kỹ sư phần mềm Quách Hâm Niên (Hoàng Hiên) với nhà phân tích đầu tư Na Lam (Angelababy). Phim mới chiếu, khán giả đã than phiền về lối diễn xuất thiếu tự nhiên của "bông hồng lai".

Tạo hình của Angelababy trong "Thời đại lập nghiệp".

Đây là lần đầu Angelababy nhận vai diễn nữ cường nhân với mục đích làm mới bản thân, thoát khỏi hình tượng yếu đuối mỏng manh trong những phim cổ trang trước. Cô từng chia sẻ với khán giả, khi mới kinh doanh đầu tư vào năm 2014, cô cũng gặp phải nhiều khó khăn nên có thể hiểu được cảm xúc nhân vật. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, Angelababy khiến khán giả cảm thấy vô cùng thất vọng vì diễn xuất quá chán và đơ. Gương mặt, biểu cảm của cô bị nhận xét chẳng có gì tiến bộ, y hệt những phim trước. Hầu hết trong các cảnh, bà xã Huỳnh Hiểu Minh chỉ biết trợn tròn mắt hoặc cau mày.

Ngay cả bạn diễn của người đẹp cũng ngầm tán thành ý kiến này. Nam diễn viên Châu Nhất Vi có cơ hội hợp tác cùng bà xã Huỳnh Hiểu Minh trong bộ phim Thời đại lập nghiệp, đảm nhận vai diễn La Duy. Những ngày qua, diễn xuất của Angelababy trở thành chủ đề bàn tán nóng trên Weibo với nhiều bài đăng đa số là chê bai. Sự việc càng trở nên hot hơn khi chính tài khoản Weibo của công ty Châu Nhất Vi thành lập cũng nhấn like cho bài post công kích bạn diễn.

Biểu cảm "trăm lần như một" của Angelababy.

Cụ thể nội dung bài viết có đoạn: "Muốn xem Thời đại lập nghiệp có Hoàng Hiên và Châu Nhất Vi tham gia, muốn xem Em đã đến muộn bao nhiêu năm có Ân Đào. Tiếc là vợ chồng "Huỳnh giáo chủ và Angelababy đều góp mặt và diễn xuất quá chán. Hai người có thể ở nhà trông con chứ đừng diễn nữa được không?". Sau khi nhấn like bài viết này, tài khoản công ty Châu Nhất Vi đã đăng đàn bày tỏ: "Hành động đó là do sự bất cẩn của nhân viên quản lý mạng xã hội và hành động like không thể hiện toàn bộ quan điểm của công ty anh". Tuy nhiên, khán giả vẫn cho rằng hành động nhấn like cho bài post không phải vô tình.

Một cảnh khóc của Angelababy (trái) trong phim "Cô phương bất tự thưởng".

Từ khi bắt đầu sự nghiệp, Angelababy đã bị chê diễn xuất thiếu tự nhiên. Năm 2017, khi tham gia bộ phim Cô phương bất tự thưởng cùng tài tử Chung Hán Lương, Angelababy hóa thành một "bình hoa di động" chỉ biết trợn mắt nhìn. Cảnh khóc khi bị sảy thai cũng vô cùng gượng gạo và liên tiếp bị khán giả đem ra so sánh với Tôn Lệ. Trước đó, cô từng khiến tài tử Lưu Đức Hoa thở dài khi chứng kiến người đẹp phải dùng thuốc nhỏ mắt mới có thể diễn được cảnh khóc. Tuy bà xã Huỳnh Hiểu Minh thường được bắt gặp ngồi đọc kịch bản trong hậu trường nhưng hình ảnh chụp kịch bản thiếu tâm huyết của cô cũng bị nhiều người chỉ trích và so sánh với Tôn Lệ.

Hồi tháng 5, bộ phim Người bạn thực sự của tôi có sự góp mặt của Angelababy và Đặng Luân được bấm máy và dự kiến sẽ lên sóng trong thời gian sắp tới. Tạo hình nữ sinh với mái ngố của bà xã Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả. Tuy nhiên, người xem cũng không trông chờ nhiều vào diễn xuất của người đẹp và cho biết lý do trông chờ phim là vì có Đặng Luân. Khán giả mong rằng, đóng cặp với diễn viên tài năng như Đặng Luân, người đẹp sẽ tiến bộ hơn. Một số anti fan của mỹ nhân còn hô hào tẩy chay những tác phẩm có sự xuất hiện của Angelababy. Hiện tại, nữ diễn viên tập trung diễn xuất cho bộ phim Người bạn thực sự của tôi.

