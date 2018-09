Á hậu Hong Kong trẻ trung bên cậu con trai hot boy

Trước đó vài ngày, phóng viên tờ ON cũng ghi lại hình ảnh Uyển Phương cùng con trai thứ hai đi mua sắm. Năm nay 21 tuổi, cậu thanh niên có gương mặt sáng sủa, vóc dáng cao ráo. Cậu hiện theo học tại Đại học Oxford. Nhiều khán giả nhận xét rằng con trai có nét đẹp của mẹ, và hai mẹ con trông như hai chị em, do Uyển Phương quá trẻ so với tuổi thực.