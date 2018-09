Á hậu Hàn được phán quyết vô tội trong vụ án bán dâm

Trước đó, người đẹp Sung Hyun Ah đã bị kết tội bán dâm cho một thương gia với giá gần 1 tỷ đồng.

Nữ diễn viên Sung Hyun Ah.

Tòa án Tối cao Seoul ra phán quyết hôm thứ 5 (19/2) rằng, Sung Hyun Ah không phạm tội bán dâm. Nữ diễn viên kiêm Á hậu Hàn Quốc 1994 đã bị khởi tố vào tháng 12/2013 với nghi ngờ nhận 50 triệu won (900 triệu đồng) để quan hệ tình dục với một doanh nhân giàu có 3 lần trong tháng 2 và tháng 3/2010. Cô bị bắt khi đường dây bán dâm cao cấp của các ngôi sao, người mẫu lộ tẩy.

Vào tháng 8/2014, Tòa án quận Suwon đã tuyên án Sung Hyun Ah tội bán dâm và phạt cô 2 triệu won thay vì phải ở tù. Tại phiên xử, tòa án nhận định: "Những cáo buộc về việc Sung Hyun Ah bán dâm, thông qua sự giới thiệu của một người trung gian đã được chứng thực".

Tuy nhiên, Sung Hyun Ah liên tục kháng cáo và đưa ra những bằng chứng khẳng định rằng cô chỉ hẹn hò với người đàn ông đó. Bởi vậy, Tòa án Tối cao đã xét xử lại vụ án này. Trong phán quyết hôm thứ 5, tòa án cho hay, những chứng cứ của nữ diễn viên có nhiều điểm đáng tin cậy như có vài lần cô gặp gỡ thương gia này mà không quan hệ tình dục và nhận tiền. Ngoài ra, tòa án cũng lập luận, mại dâm là "quan hệ thân xác với một người không quen biết để lấy tiền", tuy nhiên Hyun Ah đã gặp doanh nhân này qua người quen giới thiệu và bạn bè xác nhận, cô có ý định tiến tới hôn nhân với anh ta. Bản thân Hyun Ah biện hộ rằng, cô đã chấm dứt quan hệ với thương gia sau khi nhận ra anh ta không muốn kết hôn. Cô cũng thừa nhận có cầm tiền của anh ta nhưng không phải là tiền thanh toán cho những lần quan hệ thân xác.

Phán quyết mới của tòa gây ra nhiều tranh cãi. Một luật sư cho biết: "Tôi không thể nào không băn khoăn khi một phụ nữ nhận hàng chục triệu won trong thời gian ngắn như thế và có quan hệ tình dục nhiều lần với anh ta".

Sung Hyun Ah bị vướng đường dây mua bán dâm vào đầu năm 2010 ngay sau khi cô ly hôn doanh nhân Heo Eun Gyo. Đến giữa năm 2010, cô nhanh chóng tái hôn với một doanh nhân khác và sinh con vào năm 2012. Vì scandal bán dâm, cuộc hôn nhân thứ hai của cô Hyun Ah cũng tan vỡ.

Hyun Ah từng tham gia nhiều bộ phim nóng bỏng.

Sung Hyun Ah sinh năm 1975, từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994. Sau đó, cô đại diện xứ kim chi tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế và lọt vào vòng bán kết, đồng thời đoạt giải Người đẹp ăn ảnh. Với các danh hiệu trên, Hyun Ah nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn Hàn Quốc. Sự nghiệp phim ảnh của cô lên như diều gặp gió. Người đẹp góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Thần y Hur Joon, Thái tử Lee San, Công chúa Ja Myung Go, Ngọn lửa tham vọng… Cái tên Hyun Ah cũng liên tục gây sốt khi cô tham gia nhiều bộ phim nóng bỏng như Time, The Scarlet Letter, Lover hay The Customer is Always Right. Tuy nhiên, từ sau scandal bán dâm, sự nghiệp của Sung Hyun Ah hoàn toàn sụp đổ.

Hoài Vũ