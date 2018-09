8 tài tử Hàn lộ bản chất xấu sau vẻ bảnh bao

Nam ca sĩ Go Young Wook đã phải hầu tòa sau khi đơn kiện được một cô gái gửi đến sở cảnh sát, tố cáo anh này chuốc rượu cho cô say mèm rồi cưỡng dâm cô. Điều đáng nói, cô gái đang là thực tập sinh, chưa qua tuổi teen, và Go Young Wook đã phải trả giá đắt bằng việc bóc lịch trong tù.