8 sao nhí Hàn Quốc dậy thì thành trai xinh, gái đẹp

Kim Sae Ron sinh ra trong một gia đình có ba chị em đều là diễn viên nhí được nhiều người biết đến. Cô bắt đầu đóng phim khi lên 9 tuổi và trở nên nổi tiếng với 'The Man from Nowhere', 'I Am a Dad'… Lên cấp 3, cô đã quyết định thôi học ở ngôi trường danh giá Trung học biểu diễn nghệ thuật Seol để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều bộ phim ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình như 'A girl at my door', 'Mirror of the witch',… Hiện tại, nữ diễn viên cố gắng thoát khỏi cái “mác” diễn viên nhí và theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ.