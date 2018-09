8 phim truyền hình Hoa ngữ đáng mong chờ trong mùa hè 2018

'Phù Dao', 'Một nghìn lẻ một đêm'... đều là những dự án truyền hình hứa hẹn gây sốt trong năm nay.

1. Đấu phá thương khung

Dàn diễn viên phim 'Đấu phá thương khung'.

Đấu phá thương khung là phim chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu. Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt hút khán giả như Lâm Duẫn, Ngô Lỗi, Lý Thấm... Bộ phim xoay quanh nhân vật Tiêu Viêm - một thiên tài tu luyện trong phút chốc bỗng mất hết tất cả năng lực. Trên hành trình đi tìm lại chính mình, khẳng định bản thân, anh bất ngờ đánh thức Dược Trần - người bị phong ấn trong chiếc nhẫn mà mẹ Tiêu Viêm để lại. Với sự chỉ dạy của vị tôn sư có năng lực siêu phàm này, Tiêu Viêm trở thành một cao thủ luyện dược. Bộ phim dự kiến có 45 tập và sẽ được phát sóng trong năm nay trên đài Hồ Nam, Trung Quốc.

2. Bom tấn cổ trang 'Phù Dao'

Dương Mịch và Nguyễn Kinh Thiên trong 'Phù Dao'.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do Dương Mịch và tài tử Nguyễn Kinh Thiên đóng chính được ra mắt vào 18/6 vừa qua. Sau màn bùng nổ diễn xuất trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, bà xã Lưu Khải Uy ngày càng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả về kỹ năng diễn xuất. Trong bộ phim này, cô sẽ hoá thân thành Mạnh Phù Dao - một cô gái kiên cường, túc trí đa mưu vì muốn thu thập "mật lệnh" của Ngũ Châu mà phải trải qua muôn vàn hiểm nguy. Trên đường lang bạt, nàng gặp gỡ Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên đóng). Sau nhiều thăng trầm biến cố, cả hai dần nảy sinh tình cảm và ở bên nhau. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao khác như Cao Vỹ Quang, Lại Nghệ, Trương Nhã Khâm…

3. Tác phẩm truyền hình 'Thời gian tươi đẹp của em và anh'

Triệu Lệ Dĩnh và Kim Mạn trong phim 'Thời gian tươi đẹp của em và anh'.

Phim có sự góp mặt của “nữ hoàng rating” Triệu Lệ Dĩnh và Kim Mạn vừa ra mắt trailer sau 7 tháng quay hình trên phim trường. Bộ phim kể về cuộc chiến đấu giành lại quyền kinh doanh và quản lý tập đoàn của gia tộc Lệ Chí Thành. Xuất thân là một thiếu tá không có nhiều hiểu biết về kinh doanh nên Chí Thành không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Lúc này, nhờ sự giúp đỡ của cô gái Lâm Thiển, Lệ Chí Thành ngày càng được sự chấp thuận của tập đoàn, từ đó tiến lên con đường kinh doanh quản lý gia tộc tuyệt vời, thuận lợi. Trong quá trình cùng nhau lấy lại quyền điều hành tập đoàn, cả hai dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Bộ phim dự kiến công chiếu vào năm nay với khoảng 30 tập.

4. Một nghìn lẻ một đêm

Địch Lệ Nhiệt Ba và Đặng Luân trong phim 'Một nghìn lẻ một đêm'.

Đây là tác phẩm truyền hình đánh dấu lần đầu hợp tác của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba cùng tài tử Đặng Luân. Tác phẩm thuộc thể loại đô thị cổ đại do Công ty Truyền thông Ảnh thị Mandala và Gia Hành Thiên Hạ phối hợp sản xuất. Bộ phim kể về cặp đôi Lan Lăng Thất - Bách Hải, hai đồng nghiệp cùng làm việc tại khách sạn Bối Mã. Trong một lần họ tham gia thử nghiệm vòng tay cải thiện giấc ngủ do công ty khoa học Giấc Mơ Đẹp sản xuất, thiết bị cộng hưởng từ tính chức năng trong vòng tay bị trục trặc, làm số liệu sóng điện não của Lăng Lăng Thất truyền sang mô hình cảnh trong mơ của Bách Hải. Sự cố này giúp Lăng Lăng Thất có được khả năng đi vào cảnh trong mơ của Bách Hải. Do chỉ là trong mơ của đối phương, Lăng Lăng Thất tạm thời bỏ đi khuyết điểm tự ti yếu đuối trong cuộc sống thực tế, cố gắng giúp đỡ Bách Hải khắc phục bóng ma còn giữ lại trong lòng thời niên thiếu. Giấc mơ dựa theo hiện thực cũng giúp Lăng Lăng nhìn lại những khuyết điểm của mình trong quá khứ và tích cực thay đổi trở nên tự tin, dũng cảm hơn. Nhờ sự nhầm lẫn này, cả hai dần trở nên gần gũi và nảy sinh tình cảm với nhau. Bộ phim dự kiến công chiếu vào năm nay với khoảng 30 tập.

5. Bi thương ngược dòng thành sông

Trịnh Sảng (trái) và Mã Thiên Vũ trong phim 'Bi thương ngược dòng thành sông'.

Phim có sự tham gia của Trịnh Sảng và Mã Thiên Vũ sẽ được lên sóng trên các đài lớn của Trung Quốc. Sau Hạ chí chưa tới, Trịnh Sảng nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất từ khán giả. Cô được khán giả đặt nhiều kỳ vọng trong tác phẩm Bi thương ngược dòng thành sông. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Quách Kính Minh kể về quá trình nỗ lực và phấn đấu của các bạn trẻ, khắc họa quá trình trưởng thành “tàn khốc” của nhân vật Dịch Dao: Từ nhỏ đã phải sống trong một gia đình không có tình yêu thương, tâm hồn Dịch Dao dần khép kín với người xung quanh. Nhờ có Tề Minh - cậu bạn từ thuở thiếu thời - Dịch Dao mới vượt qua được thiếu thốn về mặt tình cảm. Dù yêu nhau sâu đậm nhưng đối mặt với sóng gió cuộc đời, họ đành lạc mất nhau. Bộ phim đã tung trailer và poster các nhân vật, dự kiến lên sóng trong mùa hè này.

6. Tác phẩm truyền hình 'Hương mật tựa khói sương'

Dương Tử đóng vai chính trong 'Hương mật tựa khói sương'.

Phim do đạo diễn Châu Nhuệ Bân chỉ đạo có sự góp mặt của “tiểu hoa đán” Dương Tử và nam thần thế hệ mới Đặng Luân được rất nhiều khán giả mong đợi. Bộ phim lấy bối cảnh trong một thế giới thần tiên, Dương Tử hóa thân thành một quả tinh tên Cẩm Mịch tu luyện suốt hơn 4.000 năm. Vốn là con gái của Hoa Thần nhưng chịu phải kiếp nạn từ nhỏ, Cẩm Mịch bị Hoa Thần dùng thuốc tuyệt tình khiến cô trải qua quãng thời gian 4.000 năm trong sự cô đơn và những tưởng không bao giờ có thể gặp được một thiên duyên tiền định của mình. Sau khi tu luyện trở thành tiên nữ, Cẩm Mịch gặp gỡ Hoả Thần Húc Phượng và cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Câu chuyện tình trải qua những khó khăn, trầm loạn của Cẩm Mịch và Hoả Thần Húc Phượng cũng hứa hẹn sẽ lấy nước mắt của nhiều khán giả.

7. Bộ phim thần thoại 'Phong thần'

Poster phim 'Phong thần'.

Phim mang đậm màu sắc Trung Hoa, do đạo diễn người Hàn Shin Woo Chul chỉ đạo hứa hẹn sẽ thổi làn gió mới cho phim ảnh Hoa ngữ. Khác với những tác phẩm khai thác về chủ để Phong thần diễn nghĩa trước, bộ phim này sẽ tập trung khai thác về cuộc đời nhân vật Dương Tiễn - một tướng sĩ kiệt xuất và thông minh dưới trướng Khương Tử Nha. Ngoài ra mối tình của anh và nàng Đát Kỷ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người xem. Với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu Cbiz như Vương Lệ Khôn, La Tấn… Phong thần được dự đoán sẽ trở thành bom tấn trong mùa hè này.

8. Thời gian đều biết

Đường Yên và tài tử Đậu Kiêu trong phim 'Thời gian đều biết'.

Sau màn lột xác khỏi hình tượng “bánh bèo” trong Cẩm tú vị ương, Đường Yên quay trở lại với dự án truyền hình Thời gian đều biết. Với màn kết hợp cùng tài tử Đậu Kiêu, cả hai được trông chờ sẽ đem lại nhiều cảnh quay đã mắt cho khán giả. Nội dung của Thời gian đều biết kể về nữ chính Thời Giản gặp tai nạn máy bay và quay trở về quá khứ cách đây 10 năm. Sau khi thích ứng với sự thay đổi, Thời Giản bắt đầu tìm cách chữa trị bệnh cho mẹ cũng như làm quen lại từ đầu với người chồng trong tương lai của cô - Diệp Gia Thành. Trong quá trình bắt đầu lại với hôn phu, cô vô tình lọt vào mắt xanh của nam phụ Dịch Bái. Từ đó, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra giữa mối tình tay ba trớ trêu này.

Thanh Huyền

Ảnh: Sina