7 mỹ nhân 'kế nhiệm' sáng giá nhất xứ Hàn

Bae Doo Na, một trong những diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hàn, với thành công của những tác phẩm đình đám như "The Host", "Look Back in Anger", "God of Study"... Cá tính riêng và gương mặt "không đụng hàng" giúp Bae Doo Na sáng danh trên màn ảnh. Tiếp nối thành công của Bae Doo Na, diễn viên nhí Kim Sae Ron được cho là sẽ tỏa sáng và tạo ấn tượng không kém đàn chị. Dù nhỏ tuổi, Kim Sae Ron đã ghi dấu ấn ở loạt phim "Can You Hear My Heart", "The Queen's Classroom", "The Man From Nowhere"...