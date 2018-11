6 mỹ nhân châu Á chết trong cô độc

Ông Mỹ Linh tự tử bằng khí gas, Jang Ja Yeon treo cổ kết liễu cuộc đời, Lam Khiết Anh tử vong 2-3 ngày mới được phát hiện.

Ông Mỹ Linh

Ông Mỹ Linh sinh năm 1959, từng đoạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều tại Anh Quốc. Trong khoảng thời gian ghi hình bộ phim "Thập tam muội'', mỹ nhân gặp gỡ tài tử Thang Chấn Nghiệp, hai người nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, khi đó, sự nghiệp của Ông Mỹ Linh lên như diều gặp gió còn nam diễn viên họ Thang là lính mới ít người biết đến trong làng giải trí.

Diễn viên Ông Mỹ Linh.

Năm 1985, tin đồn về người thứ ba chen chân vào mối tình giữa Ông Mỹ Linh với Thang Chấn Nghiệp xuất hiện nhiều trên các mặt báo. Vì muốn níu chân bạn trai, mỹ nhân không ít lần nhắc đến chuyện muốn kết hôn nhưng Chấn Nghiệp quá mải mê sự nghiệp nên đã từ chối. Tháng 5 cùng năm, hai người xảy ra nhiều cãi vã và bất đồng, nguyên nhân được cho là vì sự xuất hiện của Ngô Quân Như. Rạng sáng 14/5/1985, Ông Mỹ Linh được tìm thấy bất tỉnh trong hơi gas tại căn hộ. Lời trăng trối duy nhất của cô được ghi lại trên quyển lịch đầu giường là dòng chữ: "Darling, I love you".

Theo lời kể của Trâu Thế Long - người phát hiện ra Ông Mỹ Linh tự tử, khi ông đến hiện trường, mùi gas nồng nặc khắp căn phòng. Ông đưa mỹ nhân đi cấp cứu nhưng cô đã chết trên đường đến bệnh viện. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát kết luận Ông Mỹ Linh đã sử dụng nhiều rượu mạnh cùng thuốc ngủ nên dẫn đến mất kiểm soát và mở khoá bình gas. Cái chết ở tuổi 26 của người đẹp đã gây chấn động làng giải trí và để lại nỗi ân hận vô bờ cho Thang Trấn Nghiệp.

Jang Ja Yeon

Nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1980 được nhiều khán giả biết đến sau khi góp mặt trong bộ phim "Vườn sao băng". Tháng 3/2009, Jang Ja Yeon được chị gái phát hiện treo cổ tự tử tại nhà riêng sau thời gian dài bị ép làm "nô lệ tình dục". Cô để lại di chúc ghi tên hàng loạt người đã cưỡng hiếp và quấy rối cô, trong đó có hơn 30 nhân vật quyền lực.

Ngôi sao "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon.

Jang Ja Yeon viết: "Không có cách nào để tôi thoát khỏi kiếp bán thân. Những kẻ lạm dụng tôi đều là quỷ dữ. Tôi bị ép phải tiếp khách hơn 100 lần. Tôi đã làm một danh sách, hãy trả thù cho tôi. Ngay cả khi chết, tôi cũng sẽ không tha cho họ!". Tuy nhiên vì chưa thu thập đủ chứng cứ cộng với thế lực lớn sau những cái tên trong danh sách, vụ án của Jang Ja Yeon đã bị khép lại. Cái chết đau lòng của nữ diễn viên để lại nhiều sự nối tiếc và thương xót trong lòng người dân Hàn Quốc.

Huỳnh Bái Khiết

Huỳnh Bái Khiết sinh năm 1976 tại Đài Loan. Cô thuộc top chân dài tên tuổi của ngành giải trí, là gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm lớn như Vogue, Grazia. Tháng 6/2016, người đẹp đột tử tại nhà riêng, thi thể của cô được mẹ phát hiện và báo cảnh sát. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, Bái Khiết tử vong 10 tiếng đồng hồ trước khi được phát hiện, trên xác có dấu hiệu hoại tử, ngoài ra không có dấu hiệu bị sát hại.

Chân dài Đài Loan Huỳnh Bái Khiết.

Ghi nhận từ camera quan sát cho thấy, Huỳnh Bái Khiết đã 2 ngày không ra khỏi nhà, lần cuối cùng cô ra khỏi cửa là khi đi đổ rác, cũng không có bất cứ người lạ nào ra vào nhà cô. Bạn bè trong ngành cho biết, chân dài là một người sống tích cực, có quan hệ tốt với mọi người, không có dấu hiệu trầm cảm hay bị tổn thương. Cái chết bất đắc kỳ tử của Huỳnh Bái Khiết đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể.

Lee Mi Ji

Lee Mi Ji sinh năm 1960, gia nhập làng phim Hàn Quốc năm 1979. Bà từng tham gia các tác phẩm "500 years of Joseon" , "The Moon of Seoul", "Nhân vật truyền kỳ"... Ngày 28/11/2017, thi thể của nữ diễn viên được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng đang phân hủy. Cảnh sát nhận định khoảng hai tuần trước, Mi Ji đột ngột qua đời vì bệnh thận, tuy nhiên gia đình không ai hay biết.

Diễn viên gạo cội Hàn Quốc Lee Mi Ji.

Dựa vào một số hình ảnh mà CCTV tại tòa nhà ghi được, cảnh sát nhận định lần cuối cùng Lee Mi Ji xuất hiện tại sảnh tòa nhà là ngày 8/11. Hàng xóm qua nhà nữ diễn viên ngửi thấy có mùi bất thường nên đã báo với cảnh sát, sau đó, họ phá cửa vào và phát hiện xác người. Theo nguồn tin thân cận, diễn viên Mi Ji bị bệnh thận từ nhiều năm nay. Bà sống một mình tại nhà riêng ở khu Yeoksam-dong, Seoul. Người nhà chia sẻ với báo chí rằng họ đều biết tình trạng bệnh tật của Mi Ji, nhưng không ngờ căn bệnh trở nên trầm trọng đến vậy.

Lam Khiết Anh

Nữ diễn viên sinh ra tại Hong Kong và là mỹ nhân nổi tiếng vào những năm 1980 và 1990. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như "Chân mệnh thiên tử", "Bạch phát ma nữ"... Tối 3/11, thi thể nữ diễn viên được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng bắt đầu phân hủy. Điều tra ban đầu cho hay cô chết do bệnh ung thư tử cung trở nặng nhưng không có tiền chữa trị, trái với tin đồn bị giết hại. Cảnh sát theo lời báo của bạn thân Lam Khiết Anh đã đến hiện trường và thấy xác cô trong phòng tắm. Theo một số phỏng đoán ban đầu, khi vào nhà vệ sinh, Lam Khiết Anh yếu sức nên ngất xỉu, sau đó từ từ lịm đi mà chết.

"Mỹ nhân tâm thần" Lam Khiết Anh.

Thông tin về tang lễ của cô cũng chưa được bất cứ ai thông báo. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối, thương xót cho phận hồng nhan bạc mệnh của Lam Khiết Anh nhưng một bộ phận lại cho rằng cái chết là sự giải thoát cho “mỹ nhân tâm thần” sau nhiều năm sống cô đơn, vất vả.

Ai Iijima

Ai Iijima nổi tiếng từ những năm 1990 với vai trò là MC trên các sân khấu ca nhạc. Cô còn được chú ý vì từng là ngôi sao khiêu dâm khi còn trẻ. Ngày 24/12/2008, một người bạn của Ai Iijima vì lo lắng khi không liên lạc được với MC này, đã tới nhà cô để tìm hiểu lý do. Sau khi gõ cửa mà không thấy ai ra, người này đã phải nhờ tới quản lý toà nhà lên mở cửa và phát hiện Ai Iijima đã chết, thi thể đang trong trạng thái phân huỷ.

Diễn viên, MC Nhật Bản Ai Iijima.

Theo tổ điều tra, Ai Iijima nằm trong phòng khách, trên người vẫn mặc quần áo và không hề có dấu hiệu của giằng co hay bất cứ vết thương nào. Cảnh sát ban đầu nhận định có thể MC này đột tử vì bệnh tật hoặc tự tử. Sau một tháng điều tra, cảnh sát đã đưa ra kết luận chính thức rằng nữ diễn viên chết vì bệnh phổi. Trước đó, phía khám nghiệm tử thi khó tìm ra nguyên nhân tử vong vì thi thể đã thối rữa sau hơn một tuần mới được phát hiện. Đám tang của Ai lijima diễn ra tại Tokyo với sự có mặt của nhiều sao nổi tiếng như Midori Utsumi, Shinobu Otake.

Thanh Huyền

Ảnh: QQ