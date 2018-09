5 ngôi sao giàu nhất Trung Quốc năm 2015

Phạm Băng Băng vượt qua Châu Kiệt Luân, Tạ Đình Phong trở thành người sở hữu khối tài sản lớn nhất trong showbiz Hoa ngữ.

1. Phạm Băng Băng

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Phạm Băng Băng đứng đầu trong bảng xếp hạng những ngôi sao giàu nhất Trung Quốc, do tạp chí Forbes thống kê. Trong một năm qua, mỹ nhân họ Phạm đã kiếm được 1,3 tỷ NDT (tương đương 195 triệu USD). Cô thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ từ bộ phim The Empress Of China do chính mình sản xuất và đảm nhiệm vai diễn chính. Bên cạnh đó, việc công khai tình cảm với Lý Thần giúp cô thêm thu hút sự chú ý của truyền thông. Phạm Băng Băng vì thế ngày càng đắt show quảng cáo.

Phạm Băng Băng luôn là tiêu điểm ở những nơi cô xuất hiện bởi gu thời trang ấn tượng và sang trọng. Nữ diễn viên nổi tiếng đến mức từng phải hủy một sự kiện tại tỉnh Sơn Đông do quá đông khán giả đến để nhìn mặt cô. Hiện tại, mỹ nhân họ Phạm cũng đang hợp tác với nam diễn viên trẻ Kris (Ngô Diệc Phàm) trong bộ phim thần thoại 3D - L.O.R.D (Legend of Ravaging Dynasties) sắp ra mắt trong năm 2016.

2. Châu Kiệt Luân

Nam ca sĩ nổi tiếng Đài Loan đứng ở vị trí thứ 2 với thu nhập khoảng 1 tỷ NDT (154 triệu USD). Đã 36 tuổi, Châu Kiệt Luân vẫn chăm chỉ đi show, quay quảng cáo và lưu diễn nước ngoài. Anh kết hôn với người mẫu 21 tuổi Côn Lăng hồi tháng 11/2014 và chào đón con gái đầu lòng Hathaway vào giữa năm 2015. Châu Kiệt Luân cho thấy sự giàu có của mình khi tổ chức hôn lễ rất hoành tráng tại Anh và Đài Loan.

Dù có thu nhập rất cao từ hoạt động ca hát và làm người mẫu quảng cáo nhưng nam ca sĩ nổi tiếng thường chọn cách "ở ẩn", không thích xuất hiện trên báo chí.

3. Thành Long

Trong giới nghệ sĩ Hoa ngữ, Thành Long luôn có tên trong top 10 những nghệ sĩ có thù lao cao theo đánh giá của Forbes Trung Quốc. Nam diễn viên hiện sở hữu hơn 10 biệt thự hạng sang ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ông còn tự xây dựng hẳn bảo tàng nghệ thuật mang tên mình - JC Film (Jackie Chan Film) đặt trụ sở tại Thượng Hải.

Ngoài ra, Thành Long còn chi hàng chục triệu NDT để mua biệt thự tặng vợ. Nam diễn viên từng làm dư luận choáng váng khi bỏ ra 32 triệu USD mua máy bay riêng phục vụ nhu cầu đi lại của bản thân và gia đình.

Ngoài máy bay, Thành Long sở hữu nhiều ôtô hạng sang. Tuy nhiên, việc cậu con trai Phòng Tổ Danh vào tù hồi năm ngoái và scandal lạnh nhạt với con rơi đã làm danh tiếng của ông bị giảm sút nhiều.

4. Huỳnh Hiểu Minh

Hiện tại, “Huỳnh giáo chủ” có thu nhập gần 800 triệu NDT (120 triệu USD). Nguồn thu của anh đến từ thù lao làm phim và kinh doanh. Trong lĩnh vực kinh doanh, năm 2011, Huỳnh Hiểu Minh thành lập công ty riêng. Dù quy mô không lớn nhưng lợi nhuận luôn đảm bảo. Còn trong lĩnh vực diễn xuất, trung bình anh nhận từ 700.000 đến 1.000.000 NDT/tập phim (100.000 - 150.000 USD).

Ngoài ra, nam diễn viên còn nắm trong tay 1,8 triệu cổ phiếu của tập đoàn giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ. Giống cô bạn Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư kinh doanh rượu vang. Năm 2015, anh chịu chi 31 triệu USD tổ chức “hôn lễ thế kỷ” với Angelababy. Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh còn được dư luận tung hô khi là ngôi sao Trung Quốc dành nhiều tiền để làm từ thiện nhất.

5. Tạ Đình Phong

Xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng là tài tử Tạ Đình Phong. Anh có thu nhập gần 800 triệu NDT một năm (tương đương 117 triệu USD).

Tạ Đình Phong (sinh ngày 29/8/1980) là nam ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Hong Kong mang quốc tịch Canada. Anh là một thành viên của Tập đoàn Giải trí Anh Hoàng Gia (Emperor Entertainment Group).

Tài tử Hong Kong chính thức gia nhập làng giải trí với tư cách là ca sĩ vào năm 1996. Ban đầu anh đam mê học võ thuật qua TV và sau đó tự mình luyện tập. Phim điện ảnh đầu tay năm 1998 - phim hình sự Thời niên thiếu Trần Hào đã giúp anh giành giải trong hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Phim Hong Kong. Năm 2003, anh thành lập công ty Post Production Office Limited, một trong những công ty có ảnh hưởng lớn nhất tại Hong Kong trong lĩnh vực cung cấp phim điện ảnh, trò chơi điện tử và quảng cáo. Công ty này thu về hơn 1 tỷ USD mỗi năm.

Năm qua, nam diễn viên còn gây chú ý khi hẹn hò với Thiên hậu Vương Phi. Chuyện tình của cặp đôi này tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Gần đây có thông tin họ đã tổ chức hôn lễ bí mật tuy nhiên đại diện của hai người đã lên tiếng phủ nhận.

Linh Nguyễn