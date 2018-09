5 mỹ nhân có cuộc sống viên mãn nhất showbiz Hàn

Sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc bên chồng con của các minh tinh xứ kim chi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Jeon Ji Hyun

Jeon Ji Hyun là một trong những diễn viên hạng A hot nhất Kbiz hiện tại. Những bộ phim cô tham gia đều đạt tỷ suất người xem rất cao như: Cô nàng ngổ ngáo, Vì sao đưa anh tới. Danh tiếng của cô đảm bảo cho sự thành công của một bộ phim. “Minh tinh trái đất” cũng là một trong những nữ diễn viên được trả cát-xê cao nhất xứ kim chi. Ngoài ra, nữ diễn viên còn là bà hoàng quảng cáo xứ Hàn khi có thù lao quảng cáo thuộc hàng bậc nhất làng giải trí.

Jeon Ji Hyun.

Trong lúc sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, ngày 13/4/2012, Jeon Ji Hyun kết hôn với người bạn thuở ấu thơ của mình, Choi Joon Hyuk. Anh vừa có vẻ ngoài anh tuấn vừa tài giỏi, là quản lý của một ngân hàng Mỹ. Đây là người đàn ông duy nhất cô công khai hẹn hò từ sau khi gia nhập showbiz. Theo nguồn tin, chồng nữ diễn viên sở hữu khối tài sản khổng lồ 40 tỷ won (gần 35 triệu USD). Anh này là thiếu gia của một gia đình bề thế tại Hàn Quốc. Bà của anh là Lee Young Hee - nhà thiết kế hanbok nổi tiếng và từng mở Bảo tàng Hàn Quốc Lee Young Hee ở Manhattan, New York. Mẹ chồng của Jeon Ji Hyun là một doanh nhân danh tiếng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, cha chồng cô là CEO điều hành một tập đoàn kinh doanh tài chính và công nghiệp thép. Anh trai của Choi Joon Hyuk cựu thành viên nhóm nhạc X-Large và đã kết hôn với tỷ phú Singapore Quách Linh Minh.

Nữ diễn viên từng tâm sự với phóng viên rằng vợ chồng cô quen nhau do từng là hàng xóm của nhau. Họ lớn lên bên nhau, tuy nhiên lại không thân thiết cho lắm. Sau này khi Choi Joon Huyk bị bệnh, người đẹp Vì sao đưa anh tới đã ở bên tận tình chăm sóc. Anh cảm động và họ bắt đầu hẹn hò sau đó. Choi Jun Hyuk cầu hôn Jeon Ji Hyun khi họ cùng đi du lịch ở Nhật Bản. Tháng 4/2012, đôi uyên ương tổ chức đám cưới xa hoa tại một khách sạn ở Seoul sau hai năm hẹn hò. Dù rất bận rộn nhưng hai người luôn dành thời gian cho nhau. Cặp đôi thường xuyên đi du dịch châu Âu, châu Á, Mỹ để hâm nóng tình cảm.

Ngày 10/2/2016, Jeon Ji Hyun hạ sinh con trai đầu lòng sau 4 năm kết hôn. Khi biết tin mình mang thai, nữ diễn viên đã tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật. Để chào đón em bé ra đời, vợ chồng cô xây biệt thự mới, trang trí lại nhà cửa. “Minh tinh trái đất” có cuộc sống hạnh phúc bên chồng giàu có và con trai mới sinh.

Lee Young Ae

Lee Young Ae được coi “quốc bảo” của làng giải trí Hàn Quốc. Mỹ nhân Kbiz giành được sự chú ý và lòng yêu mến của đông đảo khán giả tại các nước châu Á sau vai nữ chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Nàng Dae Jang Geum. Thời điểm đó, Young Ae luôn là cái tên đảm bảo doanh thu cho mỗi bộ phim cô tham gia. Chính vì thế, “nàng Dae Jang Geum" còn là sao nữ có cát-xê quảng cáo cao nhất xứ Hàn khi được trả thù lao khoảng 1,2 tỷ won (1 triệu USD) cho mỗi hợp đồng quảng cáo.

Lee Young Ae.

Năm 2009, cô kết hôn với thương nhân người Mỹ gốc Hàn Jeong Ho Young, tổ chức hôn lễ bí mật tại Hawaii. Chồng cô Jeong Ho Young từng tốt nghiệp Học viện Công nghệ illinois và kinh doanh lĩnh vực IT. Anh quản lý một công ty thông tin lớn và thường xuyên qua lại giữa Mỹ và Hàn Quốc để làm việc. Sau khi kết hôn, Lee Young Ae đã tạm gác sự nghiệp diễn xuất của mình và chỉ nhận hợp đồng quảng cáo để dành thời gian chăm sóc gia đình. Vợ chồng cô chuyển nhà từ khu Hannam-dong tới sống tại vùng nông thôn Yangpyeong, Gyeonggi. Tổ ấm của Lee Young Ae là một biệt thự hai tầng gần 200m2, nằm trong khuôn viên rộng hơn 1.300m2, với đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt và không gian sống tràn ngập màu xanh thiên nhiên.

Sau khi làm đám cưới, “nàng Dae Jang Geum” tiếp tục theo học tiến sĩ ở đại học Hanyang. Trước đó, Lee Young Ae từng tốt nghiệp Đại học Hanyang với tấm bằng cử nhân tiếng Đức, nhận bằng thạc sĩ về điện ảnh và sân khấu tại Đại học Joongang. Nữ diễn viên được người hâm mộ khen ngợi vì là một trong những mỹ nhân có học thức cao hiếm hoi của làng giải trí Hàn Quốc.

Ngày 20/2/2011, gia đình cô chào đón cặp sinh đôi đầu lòng một trai, một gái. Dù kết hôn năm 38 tuổi nhưng ngôi sao xứ Hàn có cuộc sống đầy đủ, viên mãn cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống của cô không ồn ào, không scandal như những ngôi sao khác mà trôi qua một cách bình dị và an yên. Chính bởi vậy mà Lee Young Ae vẫn giữ được nét trẻ trung như thời con gái dù đã bước vào tuổi 45.

Kim Hee Sun

Kim Hee Sun được đánh giá là một trong những mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hàn trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Từ nhỏ, cô đã thu hút sự chú ý của bạn bè nhờ gương mặt trái xoan, sống mũi cao. Cô được nhiều người ưu ái đặt cho danh hiệu "đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc". Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp tự nhiên đáng ngưỡng mộ.

Kim Hee Sun.

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cô nhanh chóng trở thành “con cưng” của các đạo diễn nổi tiếng. Kim Hee Sun là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hàn khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Bản tình ca buồn, Áo cưới, Chàng trai đáng yêu, Thần thoại…

Năm 2007, cô gây bất ngờ khi âm thầm kết hôn với Park Joo Young, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất Hàn Quốc. Không chỉ kinh doanh trong ngành xây dựng, gia đình nhà chồng Kim Hee Sun còn sở hữu hàng loạt chuỗi nhà hàng, công ty sản xuất âm nhạc và thẩm mỹ viện. Một năm sau, năm 2008, tổ ấm nhỏ của cô chào đón thêm một cô công chúa xinh đẹp, giống hệt bố Park Joo Young.

Kim Hee Sun tiết lộ chồng cô là một người đàn ông hoàn hảo. Ông xã không chỉ là một doanh nhân đẹp trai, thành đạt, mà còn rất yêu chiều cô. Nữ diễn viên cho biết mình và chồng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nên nhanh chóng đi đến quyết định kết hôn.

Kim Hee Sun cũng từng chia sẻ sự hài lòng đối với cuộc sống hôn nhân của mình: “Tôi may mắn khi có được một người chồng tâm lý, yêu thương vợ con và luôn biết vun vén hạnh phúc cho tổ ấm của mình”. Nữ diễn viên không giấu nổi niềm hạnh phúc bởi mặc dù đã kết hôn gần 10 năm song vợ chồng cô vẫn luôn có dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn: “Anh ấy thường xuyên nấu rất nhiều món ngon cho tôi. Thật sự là anh ấy nấu ăn còn ngon hơn cả tôi".

Lee Bo Young

Lee Bo Young cũng là một trong những sao nữ Hàn Quốc thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nữ diễn viên vốn nổi danh với vai trò người mẫu, nhưng cô lại yêu thích diễn xuất nên bắt đầu thử thách mình trong vai trò diễn viên từ năm 2003. Lee Bo Young chỉ thực sự được chú ý khi vào vai nữ thứ trong bộ phim Save the last dance for me vào năm 2004, bộ phim định mệnh giúp cô gặp người chồng tương lai - Ji Sung.

Năm 2005, cô vào vai chính trong bộ phim dài tập có tên My Sweetheart, My Darling và đạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải KBS Drama Awards. Năm 2013, sự nỗ lực trong suốt thời gian dài của Bo Young đã được đền đáp xứng đáng khi bộ phim I Hear Your Voice do cô thủ vai nữ chính đạt rating cao ngoài sức tưởng tượng - 20%. Cuối năm đó, cô giành giải Daesang cao quý tại lễ trao giải Korea Drama Awards, khẳng định được chỗ đứng trong làng giải trí Hàn Quốc.

Lee Bo Young.

Kết thúc năm 2013, cô tổ chức đám cưới trong mơ với nam diễn viên Ji Sung. Lee Bo Young và Ji Sung gặp nhau lần đầu trên phim trường Save the last dance for me năm 2004 và chính thức công khai mối quan hệ năm 2007. Nữ diễn viên từng tiết lộ, lúc đầu cô không thích Ji Sung và từ chối lời tỏ tình của anh vì mong muốn tìm một bạn trai ngoài showbiz. Mặc dù vậy, sự chân thành và tốt bụng của Ji Sung đã làm cô xiêu lòng. Ngày 27/9/2013, đám cưới của họ diễn ra tại khách sạn Walkerhill, Gwangjang, Seoul.

Tháng 11/2014, Ji Sung vui mừng thông báo Lee Bo Young mang thai con đầu lòng. Ngày 12/6/2015, cặp đôi chào đón công chúa nhỏ Kwak Bo Bae ra đời. Tổ ấm của hai người được đánh giá là gia đình hoàn hảo hiếm có của làng giải trí xứ kim chi và rất được khán giả yêu mến.

Han Ga In

Han Ga In là một trong những mỹ nhân không tuổi của showbiz Hàn với vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng. Khởi nghiệp vào năm 2002, Han Ga In lần đầu ra mắt công chúng thông qua clip quảng cáo của một hãng hàng không Hàn Quốc. Một năm sau, người đẹp Mặt trăng ôm mặt trời tham gia bộ phim Khăn tay vàng và giành giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2003. Năm 2004, sự nghiệp của Han Ga In chính thức bước lên một tầm cao mới nhờ bộ phim đình đám Lối sống sai lầm. Đây là tác phẩm nằm trong top phim có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Năm 2012, cô một lần nữa tỏa sáng khi tái xuất màn ảnh với “bom tấn cổ trang” Mặt trăng ôm mặt trời khi đóng chung với hậu bối Kim So Hyun.

Han Ga In.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng Yeon Jung Hoon. Vợ chồng cô gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình trên phim trường Khăn tay vàng. Yeon Jung Hoon đã phải mất tới 3 tháng để chiếm được cảm tình của bà xã trước khi cô đồng ý hẹn hò với anh. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2005 khi cả hai đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp.

10 năm sau khi kết hôn, Han Ga In mang thai lần đầu nhưng lại sảy không lâu sau đó. Thời điểm ấy, nữ diễn viên rất buồn và suy sụp, tuy nhiên chồng và gia đình đã ở bên động viên cô rất nhiều. Tháng 11 năm ngoái, Han Ga In thông báo mang thai lần hai. Hiện niềm hạnh phúc của vợ chồng Han Ga In đã thêm trọn vẹn khi mới chào đón một tiểu công chúa xinh đẹp vào ngày 13/4 vừa rồi.

Linh Nguyễn