5 diễn viên 9X sáng giá của màn ảnh Hàn

Park Shin Hye gia nhập làng giải trí Hàn Quốc năm 2001 trong MV “Sarang Ha Na Yo - Do You Love?” của ca sĩ nhạc pop Lee Seung Hwan. Năm 2009, cô tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi vào vai cô nàng giả trai ngốc nghếch Go Mi Nam trong bộ phim ăn khách “You’re Beautiful” . Nhờ thành công này, Park Shin Hye được coi như một ngôi sao Hallyu thế hệ mới của Hàn Quốc.