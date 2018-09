5 cặp vợ chồng nghệ sĩ được ngưỡng mộ nhất showbiz Hàn

Không chỉ nổi tiếng mà hôn nhân của họ còn rất hạnh phúc dù trải qua nhiều sóng gió.

Han Ga In và Yeon Jung Hoon

Yeon Jung Hoon và Ha Ga In gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình trên phim trường Khăn tay vàng. Yeon Jung Hoon đã phải mất tới 3 tháng để chiếm được cảm tình của bà xã trước khi cô đồng ý hẹn hò với anh. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2005. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi khá giản dị. Vợ chồng cô sống cùng bố mẹ, Han Ga In thường xuống bếp nấu cơm, thời gian rảnh rỗi thì đưa mẹ chồng đi mua sắm. Cô rất được lòng gia đình nhà chồng do tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó.

10 năm sau khi kết hôn, Han Ga In mang thai lần đầu nhưng lại sảy không lâu sau đó. Thời điểm ấy, người đẹp Mặt trăng ôm mặt trời rất buồn và suy sụp, tuy nhiên chồng và gia đình đã ở bên động viên cô rất nhiều. Tháng 11 năm ngoái, Han Ga In thông báo mang thai lần hai. Hiện niềm hạnh phúc của vợ chồng Han Ga In đã thêm trọn vẹn khi mới chào đón một tiểu công chúa xinh đẹp vào ngày 13/4 vừa rồi.

Jang Dong Gun và Go So Young

Vợ chồng Jang Dong Gun gặp nhau tại phim trường bộ phim Love Wind Love Song năm 1999. Tuy nhiên, ban đầu họ chỉ xem nhau là đồng nghiệp, bạn bè. Sau nhiều năm gặp gỡ, Jang Dong Gun mới đem lòng yêu bà xã. Họ chủ động hẹn hò, thường xuyên dùng bữa, đi mua sắm cùng nhau. Hai người công khai quan hệ vào năm 2009 và tổ chức đám cưới một năm sau đó. Sau khi kết hôn, Jang Dong Gun vẫn tiếp tục sự nghiệp phim ảnh còn bà xã anh dần rút khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình. Go So Young sinh con trai đầu lòng 5 tháng sau hôn lễ. Đầu năm 2014, cặp đôi tiếp tục đón chào một bé gái xinh đẹp.

Jang Dong Gun - Go So Young được mệnh danh là cặp vợ chồng có khối bất động sản lớn nhất làng giải trí Hàn Quốc. Theo ước tính, họ nắm giữ trong tay khoảng 23,7 tỷ won (tương đương 21,6 triệu USD) bất động sản. Tình yêu đẹp như phim và cuộc sống đầm ấm của cặp đôi luôn dành được sự ngưỡng mộ từ khán giả và là niềm mơ ước của rất nhiều ngôi sao.

Lee Byung Hun và Lee Min Jung

Năm 2006, Lee Byung Hun và Lee Min Jung gặp nhau lần đầu tiên thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Thời điểm đó, tài tử Iris đã là diễn viên kỳ cựu, trong khi đó vợ anh chỉ mới vào nghề và đang cố gắng đặt chân vào showbiz. Cặp đôi hẹn hò trong thời gian ngắn rồi chia tay do không có nhiều thời gian gặp nhau.

5 năm sau, hai người bắt đầu hẹn hò lần nữa. Họ công khai việc mình quay lại trên cả sóng truyền hình. Tháng 8/2013, Lee Byung Hun - Lee Min Jung kết hôn. Một năm sau đám cưới, cuộc hôn nhân của họ gặp sóng gió lớn khi Byung Hun vướng vào scandal ngoại tình và bị tống tiền. Có những lúc tưởng chừng cặp đôi sẽ "đường ai nấy đi" khi có thông tin Lee Min Jung về nhà mẹ đẻ sống. Tuy vậy, người đẹp Vườn sao băng vẫn tin tưởng chồng và chọn cách im lặng, đến Mỹ để dưỡng thai. Vợ chồng Lee Byung Hun hiện vẫn rất hạnh phúc sau một loạt những sự việc không vui, họ cũng mới chào đón con trai đầu lòng vào cuối tháng 3 năm ngoái.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young

Đây là cặp vợ chồng Kbiz chịu nhiều sức ép của dư luận nhất khi đến với nhau. Sau khi Kwon Sang Woo chính thức tuyên bố kết hôn, người hâm mộ phản đối kịch liệt mối quan hệ của hai người bởi cựu Á hậu Hàn Quốc từng vướng vào nhiều vụ scandal tình ái với nhiều sao nam như Joo Young Hoo, Shin Hyun Joon, Tae Young Yoon... Fan còn đồn rằng tài tử Nấc thang lên thiên đường lấy Son Tae Young là do "ăn cơm trước kẻng". Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Kwon Sang Woo bắt đầu tụt dốc không còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị, những bộ phim có anh góp mặt cũng không gặt hái được thành công mong đợi.

Năm 2010, Kwon Sang Woo lại tiếp tục vướng phải vụ việc gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Hai năm sau khi kết hôn là quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tài tử họ Kwon. Trong lúc đó, Son Tae Young vẫn luôn ở bên động viên và ủng hộ chồng. Đầu năm 2013, Kwon Sang Woo dính scandal cặp kè với người mẫu Kang Ye Bin. Vợ anh tỏ ra bình tĩnh và tin tưởng chồng, cô cho rằng anh không bao giờ làm những việc như vậy. Trải qua biết bao sóng gió, tổ ấm của Kwon Sang Woo và Son Tae Young vẹn tròn hơn khi có thêm một bé trai và một bé gái đáng yêu. Tình yêu của họ được xây dựng trên sự tin tưởng, chân thành và tôn trọng nhau nên sau 8 năm, cuộc hôn nhân của hai người vẫn luôn nồng nàn, bền chặt.

Kim Nam Joo và Kim Seung Woo

Cặp đôi gặp gỡ nhau vào năm 2003 thông qua sự mai mối của nữ diễn viên Yoo Ho Jung. Họ nhanh chóng thân thiết và nhận ra đối phương là định mệnh của cuộc đời mình không lâu sau đó. Hai người hẹn hò bí mật trong suốt một năm trời mà không bị báo chí phát hiện. Trước đó, Kim Seung Woo từng kết hôn và ly dị vào năm 2000. Sau khi quen biết Kim Nam Joo, tài tử Iris quyết định thay đổi bản thân, xóa bỏ lối sống ích kỷ. Hai người kết hôn vào tháng 5/2005, sau hai năm hẹn hò.

Cho đến nay, cặp đôi đã gắn bó hạnh phúc bên nhau hơn 10 năm mà không vấp phải bất cứ scandal nào. Hai vợ chồng luôn hết mình ủng hộ nhau trong công việc, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Hiện Kim Nam Joo và Kim Seung Woo đã có hai con một trai, một gái trong một căn biệt thự đắt đỏ tại Gangnam. Cuộc hôn nhân của họ là biểu tượng hạnh phúc của showbiz Hàn Quốc, được nhiều người ngưỡng mộ.

