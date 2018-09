5 cặp đôi gây sốt màn ảnh Hàn năm 2016

Song Joong Ki - Song Hye Kyo, Lee Jong Suk - Han Hyo Joo... hợp tác rất ăn ý trong các bộ phim truyền hình đình đám.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki

Hậu duệ mặt trời là bộ phim truyền hình gây sốt nhất màn ảnh Hàn Quốc và châu Á năm 2016. Từ khi chưa ra mắt, tác phẩm này đã trở thành đề tài hot trên các diễn đàn. Người hâm mộ háo hức chờ đợi sự kết hợp của cặp đình đám Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong một cảnh phim 'Hậu duệ mặt trời'.

Trong phim, Song Joong Ki vào vai Yoo Shi Jin, chàng quân nhân điển trai và hào hoa, trong khi Song Hye Kyo vào vai Kang Mo Yeon - một bác sĩ xinh đẹp, giỏi giang. Hai người nảy sinh tình yêu trong bối cảnh khốc liệt ở Uruk.

Song Hye Kyo hơn Song Joong Ki 4 tuổi, nhưng cặp đôi vẫn rất ăn ý, tình tứ. Cả hai không ngừng đốn tim khán giả khi dành cho đối phương những cử chỉ ngọt ngào trong từng tập phim. Người hâm mộ hài lòng vì hai diễn viên đã thể hiện xuất sắc câu chuyện tình yêu ý nghĩa giữa chàng “soái ca quân nhân” và nữ bác sĩ tài năng.

Ngoại hình nổi trội cùng khả năng diễn xuất trong Hậu duệ mặt trời giúp Song Joong Ki và Song Hye Kyo trở thành cặp được khán giả yêu thích nhất 2016. Cả hai xứng đôi đến nỗi sau khi phim kết thúc, họ lập tức bị đồn đang hẹn hò, thậm chí chuẩn bị làm đám cưới. Người trong cuộc lập tức lên tiếng phủ nhận và cho biết họ chỉ là chị em thân thiết trong nghề.

Park Bo Gum - Kim Yoo Jung

Bộ phim cổ trang Mây họa ánh trăng đang gây sốt khắp màn ảnh Hàn và châu Á nhờ vào diễn xuất tươi mới, ngọt ngào của hai diễn viên trẻ Park Bo Gum - Kim Yoo Jung.

Trong phim, Park Bo Gum vào vai thế tử Lee Young phải đối mặt với nguy cơ bị tước vị, còn Kim Yoo Jung hóa thân thành Hong Ra On - một nữ nhi cải trang thành nam giới, vì hoàn cảnh bắt buộc nên vào cung làm thái giám của thế tử. Không biết thân phận thật sự của nhau, Lee Young và Ra On đã trải qua hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, dần nảy sinh tình cảm. Sau này, khi biết sự thật, họ bắt đầu chuyện tình yêu đương lén lút.

Park Bo Gum và Kim Yoo Jung đang gây sốt châu Á vì tình yêu ngọt ngào trong bộ phim cổ trang "Mây họa ánh trăng".

Park Bo Gum - Kim Yoo Jung đang là hai cái tên hot nhất màn ảnh Hàn. Cặp đôi được yêu thích không chỉ vì ngoại hình đẹp, hình tượng "sạch" mà còn bởi diễn xuất ấn tượng. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng họ khiến khán giả phải thán phục khi diễn cảnh “yêu đương” rất ngọt, tinh tế, chạm tới trái tim người xem.

Lee Jun Ki - IU

Sự kết đôi giữa nữ ca sĩ nổi tiếng IU và mỹ nam Lee Jun Ki trong Moon Lovers (Bộ bộ kinh tâm phiên bản Hàn Quốc) nhận được sự quan tâm lớn của khán giả ngay từ đầu 2016, khi đạo diễn chính thức công bố danh sách diễn viên tham gia.

Trong phim, Lee Jun Ki đảm nhận vai diễn Tứ hoàng tử Wang So trầm tĩnh, lạnh lùng, còn IU hóa thân thành Hae Soo - cô gái sống ở thế kỷ 21 xuyên không về thời Goryeo. Quay về quá khứ, cô gái hiện đại không chỉ vướng vào lưới tình với các hoàng tử mà còn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt chốn thâm cung.

Lee Jun Ki - IU thể hiện câu chuyện tình yêu đầy sóng gió trong thâm cung khắc nghiệt.

Dù khoảng cách tuổi tác rất xa nhưng Lee Jun Ki và cô nàng IU vẫn kết hợp ăn ý, họ mang đến cho khán giả một câu chuyện tình đẹp đầy bi thương, trắc trở. Ban đầu, hai người không có tình cảm đặc biệt với nhau. Trải qua nhiều sóng gió, chàng hoàng tử lạnh lùng dần bị cảm động bởi sự ngây thơ, mong manh, thuần khiết của cô gái hiện đại. Diễn xuất ấn tượng của Lee Jun Ki cùng IU được tán thưởng không ngớt.

Lee Jong Suk - Han Hyo Joo

Trước khi lên sóng, Two World là tác phẩm được kỳ vọng sẽ nối bước Hậu duệ mặt trời gây sốt châu Á. Bộ phim có sự góp mặt của “cặp đôi chị em” Lee Jong Suk và Han Hyo Joo. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm của mỹ nhân họ Han kể từ phim Dong Yi.

Lee Jong Suk cùng Han Hyo Joo mang đến câu chuyện tình lãng mạn với nhiều tình tiết khó đoán, khiến người xem hồi hộp đến phút cuối cùng.

Trong phim, Lee Jong Suk hóa thân thành Kang Chul, nhân vật chính trong truyện tranh W được yêu mến khắp Hàn Quốc. Han Hyo Joo vào vai Oh Yeon Joo, con gái rượu của tác giả W. Oh Yeon Joo vô tình bị một thế lực bí ẩn đưa vào trong thế giới truyện tranh và bắt đầu mối tình kỳ lạ, đầy bất ngờ khó với Kang Chul. Hai người di chuyển liên tục giữa hai thế giới thực và ảo, khiến khán giả không thể đoán được diễn biến của bộ phim.

Lee Jong Suk và Han Hyo Joo kết hợp hoàn hảo bất chấp khoảng cách tuổi tác. Ngoại hình đẹp đôi, diễn xuất ăn ý của họ mang đến câu chuyện tình với nhiều tình tiết bất ngờ, thu hút khán giả đến phút cuối cùng.

Kim Woo Bin - Suzy

Trước khi chính thức lên sóng, Yêu không kiểm soát đã nhận được nhiều sự chú ý bởi sức nóng của cặp sao Kim Woo Bin, Suzy. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của hai diễn viên trẻ tài năng sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Trước đó, với khả năng diễn xuất cuốn hút, Kim Woo Bin từng gây ấn tượng với “bom tấn” Người thừa kế, còn Suzy được khán giả châu Á yêu mến sau Gu Family Book.

Kim Woo Bin - Suzy để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với câu chuyện tình yêu đầy nước mắt.

Yêu không kiểm soát là câu chuyện tình đầy nước mắt giữa Shin Joon Young (Kim Woo Bin) và No Eul (Suzy). Cả hai là bạn thân từ thời trung học nhưng sau đó bị chia cắt. Lúc gặp lại, Shin Joon Young đã là một ngôi sao nổi tiếng, còn No Eul là nhà sản xuất phim tài liệu. Sau nhiều năm xa cách, hai người không nhận ra nhau, họ nảy sinh tình yêu trong quá trình làm việc. Shin Joon Young bất ngờ phát hiện ra mình đang mắc bệnh nan y trong một lần đi khám. Bất chấp khoảng thời gian còn sống không còn nhiều, Joon Young vẫn tiếp tục “yêu không kiểm soát” và quyết tâm chinh phục cô bạn No Eul mặc cho cô luôn lạnh lùng từ chối.

Bộ phim tràn đầy những cảnh tình tứ, lãng mạn giữa hai nhân vật chính. Sự nhập vai trọn vẹn của cặp đôi Kim Woo Bin - Suzy đã khắc họa nên câu chuyện vừa bi thương, vừa ngọt ngào và khiến khán giả "khóc hết nước mắt" cho đến tận tập cuối cùng.

Linh Nguyễn