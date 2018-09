5 bộ phim truyền hình dành cho phái đẹp trong tháng 3

Những bộ phim về hình tượng người phụ nữ hiện đại, đảm đang, mạnh mẽ của Việt Nam hay Hàn Quốc sẽ là món quà dành tặng cho chị em trong tháng đặc biệt này.

Tuy mỗi người một vẻ nhưng hình tượng các quý cô trong những bộ phim này sẽ khiến phụ nữ tìm lại giá trị thật của chính mình, còn phái mạnh sẽ thấy trân quý hơn "một nửa còn lại của thế giới".

Vợ tôi là số 1

Nhân vật Mai Chi do Kim Tuyến đảm nhận là một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của cô. Từ một cô gái xinh đẹp, là “trung tâm của vũ trụ”, Mai Chi phải sống cảnh bà nội trợ nghèo khó, nhẫn nhịn hy sinh vì chồng con sau khi lập gia đình.

Kim Tuyến trong vai người vợ chịu thương, chịu khó, luôn hy sinh vì gia đình.

Lấy bối cảnh gia đình quen thuộc, cùng loạt tình huống đan xen giữa tình bạn, tình yêu, tình địch, Vợ tôi là số 1 là “khúc ca” dành tặng những người phụ nữ của gia đình, luôn kiên cường và là hậu phương vững chắc cho chồng con. Phim sẽ được phát sóng trên kênh HTV2, lúc 20h, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, từ ngày 14/3.

Tường Vy xinh tươi trong Cô Thắm về làng.

Cô Thắm về làng

Xinh đẹp, nết na lại tài năng, khéo léo, nhân vật "cô Thắm" do Tường Vy đảm nhận là hình mẫu đại diện cho những người phụ nữ Việt hiện đại nhưng vẫn mang trong mình nét đẹp truyền thống đáng quý. Đặc biệt, tái ngộ trong phần hai của Cô Thắm về làng, hình ảnh cô gái duyên dáng ngày nào nay hóa mạnh mẽ và không kém phần bản lĩnh khi quyết tâm bảo vệ tình yêu của đời mình trước muôn vàn thử thách. Tường Vy một lần nữa khiến khán giả màn ảnh nhỏ càng thêm phần ngưỡng mộ và tự hào về người phụ nữ Việt Nam.

Go So Young trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng.

Nàng vợ xuất chúng

Trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng, Go So Young - người vợ tài năng của tài tử Jang Dong Gun mang đến cho khán giả một góc nhìn mới mẻ về những bà nội trợ hiện đại, thông qua hình ảnh Shim Jae Bok trong bộ phim truyền hình Nàng vợ xuất chúng.

Chồng ngoại tình, kinh tế gia đình sa sút, mất cơ hội thăng tiến vì có con, Shim Jae Bok tự mình tìm lại những ước mơ và lý tưởng sống vốn bị vùi lấp sau những hy sinh, chịu đựng… Bộ phim đặt ra nhiều vấn đề nóng hổi mà những người phụ nữ hiện đại đang phải đối mặt với sứ mệnh xây dựng gia đình hạnh phúc. Nàng vợ xuất chúng đang phát sóng trên HTV2, vào thứ Ba và thứ Tư hàng tuần.

Nàng công tố viên xinh đẹp và mạnh mẽ Park Min Young.

Cái giá của tội ác

Nhân vật In Ah do Park Min Young đảm nhận trở thành đồng sự kề vai sát cánh bên chàng trai sở hữu trí nhớ siêu phàm Seo Jin Woo (Yoo Seung Ho đóng) trong vụ án oan của người cha. In Ah đi từ cô gái trong sáng, đáng yêu thành nữ công tố bản lĩnh, quyết tâm bảo vệ sự thượng tôn pháp luật.

Trong hình ảnh một công tố viên tài giỏi, mỹ nữ Park Min Young đã diễn tròn vai một người phụ nữ mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ. Cô là người phụ nữ năng nổ, hoạt bát, yêu nghề nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ vị trí bao người mơ ước để bảo vệ lẽ công bằng, bắt kẻ xấu phải trả giá đích đáng. Bộ phim Cái giá của tội ác sẽ lên sóng HTV2, lúc 21h, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 14/3.

Krystal (FX) (phải) trong "Em thật tuyệt vời" đóng cùng tài tử Bi Rain.

Em thật tuyệt vời

Xinh đẹp, tài năng và có niềm đam mê âm nhạc vô bờ bến, cô nàng Se Na - nhân vật do nữ ca sĩ thần tượng Krystal (FX) thủ vai, trong bộ phim Em thật tuyệt vời là sự khắc họa rõ nét chân dung của người phụ nữ thế kỷ 21. Cô là người có ước mơ, nghị lực, dám nghĩ, dám làm và đặc biệt không bao giờ đầu hàng số phận. Sống trong hoàn cảnh nhiều bi thảm nhưng niềm lạc quan, quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng của Se Na là điều khiến người xem khâm phục. Phim đang phát sóng lúc 21h hàng ngày trên kênh D-Dramas.

Xem trailer các phim truyền hình dành cho phái đẹp trong tháng 3:

