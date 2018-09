4 nụ hôn 'ngọt đến khó quên' của 'Thư ký Kim sao thế'

Những khoảnh khắc lãng mạn nhất của đôi thư ký - phó chủ tịch khiến khán giả càng 'phát cuồng' bộ phim.

Thư ký Kim sao thế! - hit của đài TvN, Hàn Quốc khiến trái tim khán giả yêu phim thổn thức suốt những ngày qua, nhất là khi dõi theo chuyện tình yêu "ngọt lịm tim" của thư ký Kim Mi So và chàng phó chủ tịch đẹp trai Lee Young Joon. Bộ phim đứng đầu danh sách những tác phẩm truyền hình được quan tâm nhất (Most Buzzworthy Dramas) trong suốt 6 tuần liền, đồng thời giúp đưa tên tuổi hai diễn viên chính Park Min Young, Park Seo Joon chiếm vị trí đầu trong danh sách những diễn viên được quan tâm nhất (Most Buzzworthy Actors), theo đánh giá của Good Data Corporation.

Nội dung quan trọng nhất của Thư ký Kim sao thế! là câu chuyện tình của hai nhân vật chính, kéo dài từ khi mối quan hệ giữa hai người đơn thuần là sếp - nhân viên, đến lúc họ thành một đôi thực sự. Điểm nhấn của phim là những phút gần gũi với mức độ được tăng cường ở mỗi tập, mà ở tập gần đây nhất, Lee Young Joon đã quyết định... cởi áo người yêu, sau hàng loạt những nụ hôn cuồng say.

Nụ hôn đầu với cái kết không tưởng

Nụ hôn đầu của cặp đôi trong tập 5 dường như không tốt đẹp như kỳ vọng, tuy nhiên nó thực sự khó quên. Sau một buổi tối làm thêm giờ về muộn, Lee Young Joon đã khiến Kim Mi So bất ngờ khi thổ lộ: "Kim Mi So, tôi muốn làm em rung động". Sau đó anh tiến tới, tưởng chừng đã hôn vào môi cô. Tuy nhiên, khi đôi mắt nhắm lại, những hồi ức buồn đau về vụ bắt cóc khiến Young Joon giật mình, anh vô thức đẩy chiếc ghế cô ngồi ra xa tít, khiến cô vừa choáng váng, vừa bất ngờ, vừa tức giận.

Nụ hôn đầu bất thành của cặp đôi.

4 nụ hôn khó quên của 'Thư ký Kim sao thế' Nụ hôn đầu của cặp đôi chính Nụ hôn sau lời thú nhận 'đã yêu' Với tính cách dứt khoát, thư ký Kim không muốn tiếp tục để tình cảm kéo dài vu vơ, cô quyết định nói rõ tâm tư. Ở tập 8, sau buổi tối hẹn hò, Kim Mi So nhìn thẳng vào mắt sếp và nói: "Em yêu anh. Em xin lỗi vì đã hồi đáp những lời tỏ tình của anh hơi trễ". Sau đó, cô chủ động hôn môi chàng. Đây thực sự là một khoảnh khắc lãng mạn và khiến người xem hài lòng.

Thư ký Kim đã giúp chàng sếp đẹp trai "chữa" được bệnh ám ảnh bởi những nụ hôn.

Nụ hôn nồng say trong tủ đồ

Ở tập 9, khi sếp đẹp trai đến thăm căn hộ của thư ký Kim, anh rơi vào tình cảnh khó xử bởi chị họ của Mi So bất ngờ đến thăm cô. Giải pháp mà bạn gái đưa ra, bắt anh thực hiện là... chui vào tủ quần áo. Khi được giải thoát khỏi "chỗ trú ẩn", phó chủ tịch liên tục càu nhàu, trách giận người yêu, trước khi kéo cô ngồi lên đùi và dành cho cô những nụ hôn kẹo ngọt.

Phó chủ tịch kéo nàng thư ký ngồi lên đùi và hôn.

Trong khi nụ hôn của cặp đôi ở tập 8 có phần thận trọng, nụ hôn ở tập mới được đánh giá là "tiến lên một nấc về sự chuyên nghiệp", đồng thời đánh dấu chuyển biến trong mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Cả Park Min Young và Park Seo Joon đều có được cảm tình của khán giả với màn khóa môi tự nhiên, nhiều cảm xúc ở tập 9 này.

Nụ hôn sâu sau khi sự thật được tiết lộ

Tập 12 có những phút gần gũi, thân mật của hai nhân vật chính tại nhà của chàng trai. Sau khi tiết lộ những câu chuyện về quá khứ, Lee Young Joon hỏi bạn gái liệu anh có thể "tiện thể" tiết lộ cảm xúc thực của mình lúc này hay không? Sau đó anh hôn cô và đề nghị: "Anh không muốn lãng phí đêm nay". Cảnh quay kéo dài tới đoạn Lee Young Joon dành cho bạn gái nụ hôn sâu, sau đó kéo chiếc nơ và cởi cúc áo cô, cùng ánh mắt nói lên nhiều điều.

Cặp đôi có nụ hôn sâu ở tập 12.

