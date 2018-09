35 năm yêu đương mặn nồng của vợ chồng Miêu Kiều Vỹ

'Anh ba' của Ngũ hổ tướng TVB và bạn đời Thích Mỹ Trân có một cuộc sống hạnh phúc, khiến khán giả ngưỡng mộ.

Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân yêu nhau khi cùng hợp tác trong bộ phim You only live twice năm 1982. Thích Mỹ Trân chia sẻ: “Lúc đầu, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Tôi nghĩ tính Kiều Vỹ trẻ con quá, không hợp làm bạn trai. Nhưng sau 2 - 3 tháng quay phim, không ngờ lại ngày càng thích anh ấy”. “Chàng Dương Khang” của Anh hùng xạ điêu cũng tiết lộ: “Có thể do tôi quá nhập tâm vào vai diễn của mình chăng? Khi cùng đóng You only live twice, tôi thấy Mỹ Trân thật đáng yêu. Mỗi lần quay phim xong tôi thường mua đồ ăn hoặc đưa cô ấy về nhà”.

"You only live twice" đã đưa Miêu Kiều Vỹ đến với người đẹp Thích Mỹ Trân. Ảnh: Baidu

Chặng đường tình ái của Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi yêu nhau, hai người thường xuyên cãi vã bởi "nàng Nhạc Linh San" rất nóng tính. Miêu Kiều Vỹ tiết lộ: "Có lần tôi và cô ấy cãi nhau trên xe, không ai chịu nhường ai. Đến giữa đường cô ấy bỗng nhảy từ trên xe xuống làm tôi một phen hoảng hốt. Từ đó tôi luôn phải nhường nhịn. Đó gọi là: lùi một bước mà tiến xa vạn dặm. Tính tình cô ấy như vậy, ngoài tôi ra chắc không người đàn ông nào dám đến gần mất". Anh cũng chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân suốt gần 30 năm: "Để đánh giá một người có thực sự thích bạn đời của mình hay không, hãy nhìn cách họ tha thứ và nhẫn nhịn những khuyết điểm của đối phương. Chỉ có như vậy, hai người mới có thể bên nhau dài lâu được".

Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh: QQ

Sau 8 năm yêu nhau, đôi uyên ương về chung một nhà. Miêu Kiều Vỹ khi đó đặt 80 bàn tiệc chỉ để mời những người bạn trong giới nghệ sĩ. Có rất nhiều ngôi sao đến chúc phúc cho họ: Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Thang Chấn Nghiệp, Tăng Chí Vỹ, Đàm Vịnh Lân… Nam diễn viên TVB kể lại kỷ niệm khó quên trong ngày cưới: “Đứng trước mặt Mỹ Trân, tôi vô cùng căng thẳng, đến nỗi còn đọc sai tên của bà xã, Thích Mỹ Trân thì đọc thành Thích Mỹ Tai. Lúc đó thật xấu hổ, không biết chui vào đâu. Cũng may vợ tôi không hề để tâm đến điều này. Cô ấy xúc động và khóc khi nghe tôi đọc lời thề ước".

Là một tài tử điển trai, Miêu Kiều Vỹ thường vướng vào tin đồn tình cảm với bạn diễn. Tuy nhiên trước những cơn bão dư luận, Mỹ Trân luôn bênh vực chồng và bày tỏ sự tin tưởng ông xã. "Nàng Nhạc Linh" chia sẻ: "Dù mọi người nhìn vào đều nghĩ Kiều Vỹ sát gái như những vai anh ấy từng đóng, nhưng thực ra trong cuộc sống thì chồng tôi chỉ là một "gã khù khờ" không biết nói những lời lãng mạn”. Cô cũng tâm sự mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên ông xã, vì anh lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan như một đứa trẻ không bao giờ lớn.

Từ khi yêu nhau, hai người luôn công khai tình cảm của mình và sẵn sàng thể hiện tình yêu dành cho nhau trong các sự kiện. Ảnh: Baidu

Ngày 5/1/2015, Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân tổ chức đám cưới bạc kỷ niệm 25 năm ngày cưới và 33 năm bên nhau. Họ cùng chuẩn bị một bữa tiệc lớn và mời rất nhiều bạn bè cùng đến tham dự. Hoa đán TVB bày tỏ sự hạnh phúc của mình trên trang cá nhân: "25 năm không phải quá dài, nhưng cũng không phải là khoảng thời gian ngắn. Cảm ơn sự đồng hành của anh trong cuộc đời. Cũng cảm ơn lời chúc phúc của các bạn". Rất nhiều người hâm mộ bình luận chúc phúc cho đôi vợ chồng: “25 năm đúng là không dài, vì còn có 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm. Hai người yêu nhau bao lâu, chúng tôi sẽ chúc phúc cho các bạn bấy lâu”; hay “Tam ca, Tam tẩu, chúc hai người hạnh phúc đầu bạc răng long”. Yêu chiều vợ nên năm nào Miêu Kiều Vỹ cùng các con cũng tổ chức sinh nhật cho Thích Mỹ Trân.

Miêu Kiều Vỹ tổ chức sinh nhật "hoành tráng" cho bà xã. Ảnh: Weibo

Miêu Kiều Vỹ là "anh ba" trong Ngũ hổ tướng của TVB gồm Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Thang Chấn Nghiệp, Miêu Kiều Vỹ. Anh nổi tiếng với các vai diễn cổ trang, đại hiệp hào hoa phong nhã như Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu (1993), Sở Lưu Hương trong Sở Lưu Hương và Người dơi (1984).

Vợ anh, Thích Mỹ Trân cũng là người đẹp nổi tiếng của đài TVB những thập niên 80. Cô được biết đến nhiều với vai Nhạc Linh trong Tiếu ngạo giang hồ (1984). Sau khi lấy Miêu Kiều Vỹ, cô rút về hậu đài để tiện việc chăm sóc gia đình. Hai vợ chồng hiện có hai con một trai (1994) một gái (1992). Trong giới giải trí, họ là một trong những cặp vợ chồng hôn nhân "trường tồn" đáng ngưỡng mộ.

Tiên Phùng