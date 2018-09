3 thành viên SNSD bất ngờ rời nhóm

Tờ Ilgan Sports đưa tin, ba trong số các thành viên của nhóm SNSD là Sooyoung, Seohyun và Tiffany không tiếp tục ký hợp đồng với SM Entertainment. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm nhạc đình đám nhất xứ Hàn chỉ còn lại 5 thành viên, và việc SNSD có tiếp tục hoạt động hay tan rã là câu hỏi được khán giả quan tâm nhất hiện nay.

Theo một số nguồn tin, Tiffany có kế hoạch rời nhóm để ra nước ngoài học diễn xuất, trong khi đó, Soo Young và Seo Hyun cũng muốn chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất dưới sự dẫn dắt của công ty quản lý mới.

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 9/10, SM Entertainment chia sẻ: "Girls' Generation là một nhóm nhạc quý giá và ý nghĩa với công ty cũng như các fan. Các ca sĩ trong nhóm không nghĩ đến việc tan rã, tuy nhiên, hợp đồng của một số thành viên kết thúc. Hướng hoạt động tiếp theo của nhóm sẽ được quyết định sau khi chúng tôi thảo luận thật kỹ lưỡng với họ".

Trong khi đó, chia sẻ với truyền thông, Tiffany thừa nhận rằng 10 năm qua với nhóm hoàn toàn không dễ dàng chút nào, nhưng cô luôn tự hào vì những gì cả nhóm đã đạt được. Nữ ca sĩ cho biết lý do để 8 thành viên gắn bó chính là nhờ sự hy sinh, chia sẻ và tôn trọng dành cho nhau cùng tình yêu với âm nhạc.

Việc ba cô gái không tiếp tục ký hợp đồng với SNSD khiến cho tên nhóm thành từ khóa hot trên các trang tìm kiếm xứ Hàn hai ngày qua. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhóm nhạc mà họ yêu thích suốt nhiều năm qua cuối cùng lại đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Ca khúc "Party" của SNSD

Girls' Generation (SNSD) là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, do SM Entertainment thành lập và gồm 9 ca sĩ Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona và Seohyun, Jessica. Năm 2014, khi Jessica rời nhóm, SNSD chính thức còn 8 thành viên. Trong suốt 10 năm hoạt động, SNSD đạt được nhiều thành công với hàng loạt sản phẩm nhạc như album phòng thu Girls' Generation, đĩa đơn Glee, Tell Me Your Wish, The Boys... Không chỉ nổi tiếng tại quê nhà, tên tuổi SNSD còn lan ra nhiều nước khác như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản... và được khán giả trẻ rất ưa chuộng.