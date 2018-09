3 công chúa xinh đẹp của ngôi sao phản diện xứ Hàn

Jung Woong In và ba con gái tham gia buổi khai trương một cửa hàng thời trang trẻ em hôm nay 8/10. Sau khi cùng con gái lớn, bé Se Yoon tham gia show "Bố ơi mình đi đâu thế", tên tuổi Jung Woong In càng thêm hot trong làng giải trí. Trước đó, anh là "ngôi sao" chuyên trị các vai phản diện, gần đây nhất là trong phim "I Hear Your Voice".