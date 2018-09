2 năm sau scandal cướp chồng, Kim Min Hee chia tay Hong Sang Soo

Đạo diễn nổi tiếng và ngôi sao họ Kim 'đường ai nấy đi' sau một thời gian chung sống.

Báo chí Hàn 9/3 đồng loạt đưa tin: đạo diễn, nhà làm phim nổi tiếng Hàn Quốc Hong Sang Soo và người tình Kim Min Hee đã chính thức chia tay nhau sau gần 2 năm yêu đương. Một nguồn tin tiết lộ với tờ Sports World: "Hong Sang Soo là người quyết định cắt đứt, ông ấy lo lắng cho tương lai của Min Hee rất nhiều". Hiện tại, cánh ký giả không thể liên lạc với cả hai nghệ sĩ để phỏng vấn.

Quản lý của nữ diễn viên chia sẻ: "Cô ấy không liên lạc với bạn bè, công ty quản lý và muốn dành thời gian một mình. Hiện tại Kim Min Hee cũng không có bất cứ kế hoạch làm việc nào tại Hàn Quốc".

Kim Min Hee và đạo diễn Hong. Ảnh: News

Tin đồn Kim Min Hee và Hong Sang Soo hẹn hò từng rộ lên vào năm 2015, khi hai người hợp tác trong phim Right Now, Wrong Then với tư cách đạo diễn và nữ diễn viên chính. Tuy nhiên, phải một năm sau đó, họ mới xác nhận mối quan hệ. Thời điểm này, đạo diễn Hong vẫn chung sống với vợ. Bất chấp việc đã có gia đình, tại buổi họp báo nhận giải thưởng cho bộ phim On the Beach at Night Alone, ông Hong tuyên bố rành mạch rằng ông và Kim Min Hee đang yêu nhau, ông và vợ sắp chia tay. Trong khi đó, vợ Hong Sang Soo trả lời phỏng vấn bày tỏ nỗi đau đớn khi chồng phụ bạc.

Trong 2 năm yêu nhau, đạo diễn Hong và Kim Min Hee đã hợp tác trong 5 bộ phim, bao gồm The Day After, Claire's Camera, Grass...

Kim Min Hee và ông Hong vẫn hẹn hò vào tháng 2/2018.

Ảnh: Dispatch