12 phim truyền hình Hàn Quốc đình đám thập kỷ qua

Kill me heal me nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả khi ra mắt nhờ đề tài phim mới mẻ liên quan đến chứng đa nhân cách. Phim kể về người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Seung Jin-Cha Do Hyun (Ji Sung), anh có một tuổi thơ đau buồn nên đã bị mất một đoạn ký ức tuổi thơ. Sau một vụ hỏa hoạn, tâm trí anh đã tự hình thành nên 7 nhân cách khác nhau. Anh được chữa trị bởi cô bác sĩ tâm lý Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum) - người đã yêu một trong bảy nhân cách của anh. Sau một thời gian dài cùng nhau chữa trị, vượt qua nỗi sợ,Oh Ri Jin đã giúp Cha Do Huyn biết bí mật của cuộc đời mình, những ký ức thuở nhỏ liên quan đến việc gặp gỡ, mối tình của hai người. Cặp đôi đã chữa lành vết thương lòng của đối phương và ở bên nhau hạnh phúc.