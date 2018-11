12 cặp đôi 'phim giả tình thật' đình đám của Hàn Quốc

Ji Sung và Lee Bo Young là một trong những cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ nhất làng giải trí. Sau khi cùng nhau góp mặt trong bộ phim Save The Last Dance For Me, Ji Sung đã "cảm nắng" nàng Hoa hậu Hàn Quốc và kiên trì theo đuổi cô. Tuy nhiên, Bo Young chỉ coi anh như đồng nghiệp và chia sẻ muốn tìm bạn đời không thuộc làng giải trí. Trước sự từ chối của Lee Bo Young, Ji Sung thẳng thắn trả lời: "Nếu vậy thì anh sẽ từ bỏ diễn xuất". Cảm động trước lời nói của Ji Sung, mỹ nhân họ Lee đã đồng ý hẹn hò với anh vào năm 2007. Sau 6 năm bên nhau, cặp đôi quyết định kết hôn vào năm 2013. Hai người đang chuẩn bị chào đón bé thành viên mới sau 3 năm kể từ khi công chúa đầu lòng ra đời.