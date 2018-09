10 vai nam ấn tượng nhất màn ảnh Hàn 2013 

Với vai diễn chàng nhà giàu ngạo mạn Choi Young Do của "The Heirs", Kim Woo Bin để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Hình ảnh Young Do - chàng công tử ưa quậy phá, ức hiếp bạn bè nhưng lại giấu những nỗi cô đơn riêng mình đã được Woo Bin thể hiện rất sắc nét.