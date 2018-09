10 mỹ nhân đình đám nhất làng giải trí Thái Lan

Ploy Cherman Được mệnh danh là “Phạm Băng Băng của Thái Lan” vì nhiều tin đồn xoay quanh đời tư và cuộc sống sang chảnh. Tuy nhiên tài năng và sức hút của Ploy là điều không thể phủ nhận. Cô trở nên nổi tiếng khi vào vai June/Tang trong bộ phim 'The Love of Siam'. Sau đó, nữ diễn viên nhận được sự tin tưởng của nhiều đạo diễn, tần số xuất hiện của Ploy ngày một dày đặc hơn trên màn ảnh nhỏ. Cát-xê tính tới năm 2016 của mỹ nhân cho mỗi tập phim vào khoảng 72 nghìn baht (52 triệu đồng). Với gu ăn mặc luôn dẫn đầu xu hướng, cô được người hâm mộ phong danh hiệu “Biểu tượng thời trang Thái Lan” và mời ngồi ghế nóng nhiều chương trình liên quan đến nhan sắc. Hiện tại, Ploy dành thời gian để nghỉ ngơi sau khi chương trình The Face Thái Lan kết thúc.