10 MV Hàn được xem nhiều nhất trên YouTube 2013 

'Gentleman', 'I Got a Boy' giúp PSY, SNSD khẳng định bản lĩnh trong làng nhạc Hàn năm vừa qua.

Hôm 10/12, YouTube đã đưa ra danh sách Top 10 MV Kpop của năm, tính từ thời điểm tháng 12/2012 tới tháng 11/2013. Dù có một năm không đình đám như 2012, PSY vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng nhờ ca khúc Gentleman, với 600 triệu lượt xem, kể từ khi ra mắt vào tháng Giêng năm nay.

Gentleman

Đứng thứ hai trong top 10 là các cô gái của SNSD với ca khúc I Got a Boy. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi sản phẩm này cũng vừa giành giải "Video của năm" tại YouTube Music Awards tháng 11. Không chỉ có vậy, MV Dancing Queen Galaxy Supernova của 9 cô gái xinh đẹp này cũng tiếp tục giành vị trí số 5, 6 trên bảng xếp hạng, cho thấy tài năng âm nhạc xuất sắc của nhóm nhạc trẻ.

Cũng giống như SNSD, nhóm nhạc EXO có hai ca khúc lọt vào top 10 là Growl và Wolf. Các vị trí còn lại được dành cho F(x) với ca khúc Rum Pum Pum Pum (vị trí thứ bảy), Break Down của Super Junior - M (vị trí thứ 8), Falling In Love của 2NE1 (vị trí thứ 9), và cuối cùng là What's Your Name của 4 Minutes xếp cuối bảng.

Nguyễn Hương