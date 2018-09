10 khoảnh khắc tan chảy trong 'Hậu duệ của mặt trời'

Cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo làm người hâm mộ tan chảy bởi sự lãng mạn qua từng tập phim.

Hậu duệ của mặt trời (Descendants of the sun) là bộ phim tình cảm Hàn Quốc xoay quanh cặp đôi Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon do Song Joong Ki và Song Hye Kyo lần lượt thủ vai. Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Kang Mo Yeon là thành viên tổ chức y tế tình nguyện của bệnh viện Haesung. Thời gian đầu gặp gỡ và hợp tác, Shi Jin và Mo Yeon thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên sau đó, mối quan hệ giữa họ dần được cải thiện. Trải qua nhiều lần xông pha vào chốn hiểm nguy, cả hai đã nhận ra tình cảm dành cho nhau. Chuyện tình của Shi Jin và Mo Yeon trong 6 tập phim đã được công chiếu mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Cặp đôi xung đột ngay từ tập đầu bộ phim khi Kang Mo Yeon hiểu nhầm Yoo Shi Jin là xã hội đen. Tuy nhiên sau khi sự thật được làm rõ thì “đại úy Yoo” đã công khai tán tỉnh bác sĩ xinh đẹp khi cô đang thay băng giúp anh: “Bác sĩ chắc chưa có bạn trai nhỉ, vì rất bận rộn mà” - “Quân nhân chắc cũng chưa có bạn gái đâu nhỉ, vì quá vất vả rồi”. Mới tập 1, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau và hẹn hò sau một tuần quen biết. Tuy nhiên, cuộc hẹn của cặp đôi bị hoãn lại do Yoo Shi Jin bị phái đến Afghanistan gấp để giải cứu con tin của Liên Hợp Quốc.

Sau khi thực thi xong nhiệm vụ và quay trở lại Hàn Quốc, Yoo Shi Jin đến đón bạn gái đi hẹn hò. Kang Mo Yeon yêu cầu anh chở mình về nhà để tắm rửa. Hai người đã cùng nhau ăn cơm và trò chuyện tại nhà cô. Cặp đôi không ngại ngần mà hỏi thẳng suy nghĩ của đối phương: "Cô có nghĩ về tôi không?" - "Tất nhiên là có rồi". "Anh Yoo Shi Jin thì sao?" - "Tôi nhớ đến cô rất nhiều".

Ăn cơm tối xong, cặp đôi đến rạp chiếu phim hẹn hò. Lúc bộ phim sắp bắt đầu, Yoo Shi Jin tiếp tục trêu đùa bạn gái: "Kể từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lúc tôi thích nhất đó. Được ngồi cùng người đẹp, đèn dần dần tắt và bắt đầu". Tuy nhiên, giữa lúc đang vui vẻ, đại úy Yoo lại bị điều động quay về đơn vị gấp. Kang Mo Yeon rất buồn và giận vì anh lại cho cô “leo cây” một lần nữa. Trong thời gian nghỉ phép sau đó, Yoo Shi Jin đã đến gặp và xin lỗi Mo Yeon nhưng cô cho rằng hai người không hợp nhau do tính chất công việc khác biệt. Họ vừa hẹn hò ở tập 1 mà đã chia xa ở tập 2. Mối quan hệ của họ tạm thời chấm dứt, Yoo Shi Jin đi phái binh đến Uruk, Mo Yeon quay về với cuộc sống bình thường.

8 tháng sau, vì mâu thuẫn với giám đốc bệnh viện nên Kang Mo Yeon bị điều đến trung tâm y tế ở Uruk. Cặp đôi gặp lại sau 8 tháng chia tay. Ban đầu Yoo Shi Jin giả vờ phớt lờ Mo Yeon vì không muốn làm cô đau khổ: "Có lẽ trong lúc lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình va vào nhau, tuy nhiên cũng chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi".

Chẳng tránh mặt nhau được bao lâu, Mo Yeon nhờ Yoo Shi Jin chở vào thị trấn. Chàng quân nhân đưa nữ bác sĩ đến đảo Zakynthos, hòn đảo đẹp như thiên đường ở Hy Lạp để "có thời gian ở bên và nói chuyện với em". Đây là một trong những cảnh phim lãng mạn nhất trong 6 tập đã công chiếu của bộ phim.

Vừa gặp mặt, cặp đôi đã đối diện với bao nguy hiểm. Nghị trưởng liên minh Ảrập bị thương nặng và cần được cấp cứu gấp nhưng phía Ảrập lại không đồng ý để bác sĩ Hàn Quốc làm phẫu thuật. Cấp trên đã ra lệnh cho Yoo Shi Jin không được can thiệp vào chuyện này. Tuy nhiên anh đã làm trái mệnh lệnh để bảo vệ người mình yêu, đảm bảo an toàn cho cô phẫu thuật cứu sống nghị trưởng Ảrập.

Sau khi làm trái mệnh lệnh được giao phó, Yoo Shi Jin bị kỷ luật. Anh uống rượu để giải tỏa và mời Kang Mo Yeon uống cùng, bởi anh “muốn ở bên cô trong lúc này”. Khi đang nói chuyện thì đại úy Yoo bất ngờ tiến đến và hôn bác sĩ Kang, bởi “rượu ngon là rượu không phải uống bằng cốc hay bằng ly mà rượu trên môi em mới là loại hảo hạng bậc nhất”. Đây là cảnh hôn đầu tiên của cặp đôi trong phim.

Cảnh hôn thứ hai của hai người diễn ra trong một tình huống vô cùng đặc biệt. Kang Mo Yeon trong phút sơ suất đã lái xe đến sát bờ vực, sắp sửa rơi xuống. Yoo Shi Jin đến cứu kịp thời, anh an ủi cô: “Hãy tin tôi, giữ chặt tay tôi, tôi nhất định sẽ cứu cô, tôi hứa đấy” rồi thả chân phanh để chiếc xe rơi xuống biển. Sau đó anh nhanh chóng bế cô thoát ra khỏi xe và bơi vào bờ. Anh hôn cô để “sơ cứu” cô tỉnh lại.

Trước ngày Yoo Shi Jin chuẩn bị quay về Hàn Quốc, anh đã gặp cô để nói chuyện tình cảm giữa hai người: "Về chuyện lần trước khi tôi hôn em mà chưa được sự đồng ý của em, tôi nên làm gì đây? Xin lỗi em, hay tỏ tình với em?" Kang Mo Yeon đã lựa chọn lời xin lỗi của chàng quân nhân, anh xin lỗi cô và rời Uruk, quay trở về Hàn Quốc ngay trong đêm mà không chào tạm biệt cô.

Nghe tin Uruk gặp động đất, Yoo Shi Jin lập tức quay trở lại đây dù đang nghỉ phép. Anh cảm thấy "Thật may là em không bị thương. Tôi rất hối hận vì sáng hôm đó không gặp em mà đã đi rồi. Bây giờ tôi không thể ở bên cạnh bảo vệ em được, hãy nhớ cẩn thận nhé". Cặp đôi vừa mới gặp lại sau khi mới chia xa đã phải nhanh chóng tách ra để tiếp tục việc cứu nạn sau trận động đất trên đảo Uruk. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi trong trailer tập mới nhất, Yoo Shi Jin sẽ gặp nguy hiểm trong quá trình cứu nạn những người bị thương đang mắc kẹt trong nhà máy điện Haesung.

Linh Nguyễn