Cây hài Hồng Vân sợ béo

Nữ danh hài chia sẻ cô luôn sợ hình ảnh của mình mất điểm trong mắt công chúng vì tăng cân.

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân ghi dấu trong lòng khán giả bởi lối diễn tự nhiên, chất giọng khàn đặc trưng, gương mặt bầu và đôi mắt đen tròn. Ngoài việc quản lý hai sân khấu kịch Phú Nhuận và Super Bowl, Hồng Vân còn đảm nhận vai trò Phó chủ tịch Hội sân khấu TP HCM và đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM.

Mặc dù kín lịch với vai trò của một diễn viên, bầu sô, nhà quản lý, nhà chính trị nhưng nữ nghệ sỹ vẫn chỉn chu việc nhà. Chị chia sẻ, dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn bên gia đình chính là cách giúp chị lấy lại năng lượng và ngày càng trẻ trung.

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mong có sức khỏe để tiếp tục theo đuổi đam mê.

- Chào chị, điều gì trong cuộc sống khiến chị sợ nhất?

- Vân chỉ sợ tăng cân làm mất hình ảnh đẹp trong mắt công chúng hoặc tuổi tác khiến mình không còn đủ sức khỏe để diễn xuất tốt. Vân sống đơn giản và không suy nghĩ nhiều. Quan trọng là sống hết mình với khán giả và nhận được tình cảm tốt đẹp của người mến mộ.

- Ông xã chia sẻ thế nào với lịch làm việc dày đặc của chị?

- Vân thường xuyên bị quá tải nhưng vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cùng gia đình. Những ngày đầu thành lập sân khấu kịch, lịch trình kín mít nhưng giờ đã ổn hơn. Ông xã là người hiểu Vân cũng như công việc của người nghệ sỹ, nên rất tôn trọng niềm đam mê của vợ. Lúc nào thấy cợ làm việc nhiều, anh chỉ nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi đúng lúc.

- Chị có "chiêu độc" gì để giải quyết những bất hòa trong cuộc sống vợ chồng?

- Khi mới dọn về chung sống với nhau, vợ chồng Vân cũng có bất hòa, nhưng sau này thì hầu như không có. Nếu bất hòa thì cả hai tự nhìn nhận để giải quyết chứ ít khi to tiếng. Các con Xí Ngầu, Trê Phi, Bí Ngô luôn là “kẻ phá đám” bầu không khí ảm đạm mỗi khi vợ chồng chiến tranh lạnh.

- Ngoài một gia đình hạnh phúc và công việc thành đạt. Chị còn muốn ước thêm điều gì?

- Vân mong sân khấu kịch Phú Nhuận được nhìn nhận đúng vai trò đối với cộng đồng. Vân cũng mong có sức khỏe để chăm chồng con, đảm đương tốt công việc quản lý ở nhà hát kịch và theo đuổi đam mê diễn xuất hài.

Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ: "Vân cười hoài nhưng vẫn mất ngủ".

- Người ta nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, chị nghĩ sao về quan niệm này?

- Vân may mắn vì được làm nghệ sỹ hài, hay được cười vui nên cuộc sống ít bị chi phối bởi những lo lắng, buồn phiền. Nhưng về sức khỏe thì không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Gần đây Vân bị chứng mất ngủ hành hạ mỗi đêm. Cứ 2-3 giờ sáng là tỉnh giấc, không ngủ lại được nên sáng dậy mệt mỏi, chẳng muốn ăn uống gì. Cứ thấy chồng con, đồng nghiệp làm gì không vừa ý là dễ cáu gắt, bốc hỏa.

- Nhìn chị không giống người mất ngủ. Chị có bí quyết gì để giữ thần thái, da dẻ trẻ trung như vậy?

- Sau khi bị mất ngủ, Vân đi khám và biết được nguyên nhân là do suy giảm nội tiết tố nữ, điều mà Vân chưa bao giờ nghĩ đến. Vân đã bổ sung viên uống được chứa tinh chất mầm đậu tương, quy râu, ngưu tất, thục địa, lô hội… . Sau 3 tháng, Vân ngủ ngon hơn, da dẻ đẹp lên, thấy mình cũng trẻ ra. Các thành phần này đều an toàn do chiết xuất từ thảo dược.

An San