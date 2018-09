Các cặp bố con siêu dễ thương ở Hàn Quốc

Mặc dù chỉ tham gia 33 tập đầu tiên của chương trình nhưng ba bố con Jang Hyun Sung đã để lại dấu ấn dậm nét trong lòng khán giả Hàn Quốc. Bắt đầu từ ngày 28/5, The return of superman sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình dành cho thiếu nhi See TV - SCTV3 thuộc hệ thống kênh truyền hình cáp SCTV với tên gọi tiếng Việt Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân vào lúc 20h tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Các tập phát sóng trên kênh See sẽ được lồng tiếng Việt giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn sự hài hước, đáng yêu của các cặp bố con nhà sao Hàn.