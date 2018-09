Boney M tái hiện 'thời vàng son' trong liveshow tại Nha Trang

Nhóm disco huyền thoại sẽ đem đến hơn 20 ca khúc từng "làm mưa, làm gió" như "Rivers of Babylon", "Daddy Cool", "Bahama Mama"... trong đêm độc diễn 10/8 tại Nha Trang.

Với khán giả Việt Nam thế hệ 6x, 7x và 8x, Boney M là một trong những nhóm nhạc được mến mộ. Các ca khúc mang âm hưởng disco với giai điệu vui nhộn được phát đi phát lại trong các buổi tiệc, đám cưới và xuất hiện với tần suất dày đặc ở các vũ trường. Mỗi khi âm nhạc của họ vang lên, người ta lại nhún nhảy theo giai điệu.

Boney M phiên bản 2018.

Ngày 10/8, nhóm nhạc lừng danh thập niên 1970 sẽ quay lại Việt Nam trong liveshow Boney M - Lửa mùa hè tại Vinpearl Nha Trang. Các thành viên sẽ trình diễn nhiều ca khúc gắn với thời hoàng kim như Rasputin, Sunny, No Women - No Cry, Rivers of Babylon, Daddy Cool, Bahama Mama...

* Nhạc phẩm "Daddy Cool"

'Daddy Cool' của nhóm Boney M

Theo ban tổ chức, sự kiện sẽ trở thành “sàn disco trên đảo” hoành tráng với sân khấu được dàn dựng công phu, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại. Dự kiến có khoảng 10.000 vé được phát ra. Với Boney M - Lửa mùa hè, nhiều thế hệ khán giả 6x, 7x và 8x sẽ được "sống lại" không khí thanh xuân rực rỡ gắn với dòng nhạc disco sôi động ngay giữa quảng trường lộng gió trên biển. Khán giả trẻ cũng có cơ hội tiếp cận dòng nhạc từng một thời 'làm mưa, làm gió' quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng.

Không gian tổ chức sự kiện tại Vinpearl Nha Trang.

Nhóm nhạc không biên giới

Boney M ra đời trong thời kỳ đẹp nhất của dòng nhạc disco - năm 1975. Với mong muốn gắn kết mọi người với những vũ điệu đam mê, Frank Fairian - ông bầu người Đức - phải “săn” bằng được những ca sĩ có chất giọng độc đáo để thực hiện hoài bão của mình. Marcia Barrett (sinh năm 1948, gốc Jamaica), Maizie Williams (1951, gốc Montserrat), Bobby Farell (1949, gốc Aruba) và Liz Mitchell (1952, gốc Jamaica) là bốn nhân tố được chọn. Thành viên nam duy nhất Bobby được xem là trưởng nhóm, nhưng Liz Mitchell mới là giọng hát chính.

Frank Fairian từng chia sẻ bốn thành viên là "thỏi kim cương chìm trong đá", họ có kỹ năng trình diễn tốt và sẽ khiến "những giai điệu disco khuynh đảo cả châu Âu". Chưa tới một năm sau đó, lời tuyên bố của ông bầu đã thành sự thật. Tháng 12/1975, ca khúc Do you wanna Blump? đứng đầu bảng xếp hạng ở Bỉ và Hà Lan, giúp nhóm nổi như cồn. Chưa đầy sáu tháng sau, album đầu tay Take the heat off me đưa Boney M trở thành một trong những nhóm nhạc được yêu thích nhất nước Đức.

Boney M trình diễn ca khúc về chủ đề Giáng sinh - 'Mary's boy child - Oh my Lord".

Cũng trong giai đoạn này, các ca khúc trong album đầu tay như Sunny, No women - no cry lọt top album bán chạy nhất và liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh, Australia. Trong thời hoàng kim, Boney M giúp disco bùng nổ khắp thế giới, bản thân nhóm cũng trở thành tượng đài. Đến nay, các nhạc phẩm bất hủ của họ vẫn được yêu mến.

"Đế chế disco"

Thập niên 1970 và 1980, Boney M thực hiện hàng loạt chuyến lưu diễn. Giới trẻ đua nhau đi vũ trường để nhảy theo nhạc disco của họ. Thậm chí mốt áo thun bó, quần loe kiểu Bobby cũng trở thành trào lưu của thanh niên trên toàn cầu.

Thời trang của nhóm nhạc gốc Phi từng khuấy đảo giới trẻ thời ấy.

Tháng 7/1978, album Nightflight to Venusdo tạo kỷ lục "vô tiền khoảng hậu": đứng trong top 10 bảng xếp hạng của Anh trong 65 tuần liên tục. Các ca khúc Rasputin, River Of Babylon... được người yêu nhạc thuộc nằm lòng. Trong đó, River Of Babylon dẫn đầu bảng xếp hạng tại Anh trong năm tuần liên tiếp, ba lần "ẵm giải" Bạch kim và bán được hơn hai triệu bản. Còn nhạc phẩm Rasputin quen thuộc với khán giả Việt Nam thế hệ 6x, 7x vì thường xuyên được chiếu trên truyền hình trong thời gian chờ phát trực tiếp World Cup 1982 tại Espana (Tây Ban Nha).

* Ca khúc "Rivers of Babylon"

Ca khúc 'Rivers of Babylon'

Thời kỳ chiến tranh lạnh, Boney M là nhóm nhạc phương Tây đầu tiên được biểu diễn tại Quảng trường Đỏ, Liên Xô. Năm 1978, đích thân Tổng bí thư của Liên Xô khi đó - Leonid Brezhnev - đã điều máy bay quân sự chở nhóm từ London đến Moscow. Hơn 10.000 người chen chân mua vé xem họ biểu diễn giữa mùa đông buốt giá.

Boney M đã đứng trên đỉnh cao danh vọng nhờ những ca khúc đơn giản về ca từ nhưng có tiết tấu sôi động. Tiếng hát của họ xóa nhòa ranh giới chính trị, thời gian, sắc tộc và độ tuổi. Họ tiếp tục gây "bão" làng nhạc thế giới nhiều năm sau đó với loạt ca khúc Mary boy child, Oh my Lord và Hooray! Hooray! It’s a Holi-Holiday.

Thu Ngân