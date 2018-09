Bộ đôi DJ nổi tiếng trình diễn tại Hà Nội

Victor Pool và Ruben Den Boer sẽ trình diễn vào tối ngày 31/12 tại Đài phun nước - quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hai thành viên thuộc nhóm DJ Vicetone là cặp đôi từng 3 năm liền đứng trong top 100 DJs của DJ Mag. Theo đó, năm 2013, nhóm đạt hạng 60; năm 2014 là 36 và 2015 là 50. Victor Pool và Ruben Den Boer trở thành bộ đôi DJ được mong chờ nhất tại các đêm nhạc EDM.

Trong lần biểu diễn đầu tiên tại Hà Nội hồi tháng 12/2014, bộ đôi DJ này chinh phục khán giả Hà thành, gây dấu ấn trong lòng fan hâm mộ nhờ những màn trình diễn máu lửa. Năm nay, họ quay trở lại Việt Nam trong đại tiệc âm nhạc Special Countdown Party diễn ra từ 20h30 đến 0h30 ngày 31/12. Show diễn EDM quy tụ được một dàn nghệ sĩ chất của làng nhạc EDM thế giới lẫn trong nước như DJ Vicetone, DJ Tuấn Kruise, DJ Trang Moon….

Tham gia Special Countdown Party, nhóm DJ Vicetone sẽ trình diễn các bản hit như Heat Pressure, No Way Out, Enjoy The Ride…. Đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ quốc tế lần này là nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng showbiz Việt như ca sĩ Khánh Linh, ban nhạc Ngũ Cung, Tạ Quang Thắng, Vũ Cát Tường, ban nhạc O-plus…

Đạo diễn chương trình Phạm Hoàng Nam cho biết: "Sân khấu, hệ thống âm thanh và ánh sáng trong chương trình lần này đều thuộc loại khủng, được đầu tư hoành tráng, hứa hẹn đem tới những trải nghiệm, cảm xúc thăng hoa cho người theo dõi”.

Special Countdown Party được tài trợ bởi Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn. Chương trình được triển khai đồng thời tại 3 thành phố lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Nếu tại Hà Nội, bộ đôi DJ Vicetone sẽ khuấy động khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với hàng loạt màn trình diễn đỉnh cao thì ở Hải Phòng, khán giả cũng sẽ không thể đứng yên trước tài năng của cặp DJ nữ Kim Lee - Kat Nova, còn tại Đà Nẵng khán giả sẽ được gặp gỡ DJ Angerfist - top 40 DJ thế giới năm 2015, DJ số một trong dòng nhạc EDM Hardcore Techno. Cơ hội nhận vé tại đây

Linh Hân