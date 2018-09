Biên đạo - người đánh thức đam mê

Là những thí sinh sớm rời cuộc chơi của So you think you can dance Canada, Tatiana Parker và Hani Abaza không ngừng khổ luyện để trở thành những biên đạo jazz đẳng cấp quốc tế. Mỗi ngày của hai biên đạo là những giờ phút dính chặt với sàn nhảy và vẫy vùng trong sự sáng tạo bất tận. Với bề dạy kinh nghiệm và niềm đam mê nhảy múa cháy bỏng, cả hai đã thị phạm và giúp các thí sinh Thử thách cùng bước nhảy mùa 4 hoàn thiện hơn về kỹ thuật lẫn cảm xúc.