5 bộ phim đặc sắc dành cho mùa Giáng sinh

Chinh phục ngôi sao, Nhầm lẫn an lành... mang đến không khí Giáng sinh ngập tràn cảm xúc về tình yêu và gia đình.

Chinh phục ngôi sao

Không khí lãng mạn và sự hài hước của bộ phim tình cảm Chinh phục ngôi sao (tựa Anh: Catch a Christmas Star) sẽ là món quà tặng ý nghĩa dành cho các cặp tình nhân trong mùa Noel năm nay. Bộ phim kể về Nikki Crandon - một ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng. Mọi nhất cử nhất động của cô đều được mọi người chú ý và các paparazzi theo dõi. Cô có cuộc gặp lại bất ngờ với Chris Mitchell - mối tình đầu thời còn đi học. Chris hiện là một huấn luyện viên bóng rổ góa vợ, một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Bộ phim mang đến nhiều tình tiết vui tươi, những trò nghịch tinh quái từ hai đứa con của Chris. Chúng nghĩ ra đủ trò để gắn kết cha với "tình cũ".

Bộ phim Chinh phục ngôi sao mở đầu chùm phim Giáng sinh trên kênh K+NS lúc 22h, ngày 20/12.

Nhầm lẫn an lành

Nhầm lẫn an lành (tựa Anh: A very Merry mix up) mang đến cho các cặp đôi nhiều tiếng cười. Sự nhầm lẫn hồn nhiên khiến cô nàng Alice theo chân một chàng trai lạ mặt về nhà đón Giáng sinh thay vì đi cùng chồng sắp cưới của mình. Những tình huống dở khóc, dở cười trong bộ phim sẽ đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Khán giả sẽ được gặp lại mỹ nhân đình đám của truyền hình Mỹ - Alicia Witt trong bộ phim Nhầm lẫn an lành lúc 20h, ngày 21/12.

Gấu Paddington - Chuyến phiêu lưu của chú gấu đáng yêu

Paddington là tác phẩm ý nghĩa về tình cảm gia đình qua cuộc phiêu lưu của chú gấu Paddington. Phim cũng mang ý nghĩa ẩn dụ về việc thích nghi với môi trường mới. Dù bạn ở bất cứ đâu, chỉ cần cố gắng, hạnh phúc sẽ tới. Bộ phim này được chấm tới 97/100 điểm trên trang phim ảnh Rotten Tomatoes. Khán giả nhí sẽ thấy thích thú trước cuộc phiêu lưu của chú gấu đáng yêu giữa trời tuyết trắng nơi London hoa lệ.

Các bé có thể đón xem Gấu Paddington lúc 22h, ngày 22/12.

Cuộc chiến Giáng sinh

Cuộc chiến Giáng sinh (tựa Anh: Jingle All the Way) ra mắt cách đây 20 năm, nhưng suốt hai thập kỷ qua, bộ phim vẫn mang tới tiếng cười sảng khoái mỗi dịp Giáng sinh. Phim kể về hai ông bố cùng lao vào cuộc đua tìm kiếm món đồ chơi là con robot Turbo Man - một món đồ rất hiếm lúc bấy giờ. Sau những cuộc chạm trán nực cười, hai người quyết định bắt tay hòa bình. Tuy nhiên, "chiến tranh" lại nổ ra khi chỉ còn duy nhất một con Turbo Man cho người giải được câu đố. Bộ phim sẽ được chiếu vào lúc 20h, ngày 23/12.

Yêu thực sự

Với ý tưởng xuyên suốt về tình yêu quanh ta, Yêu thực sự quy tụ 8 câu chuyện tình mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, tạo nên những mảnh ghép ngọt ngào cho mùa Giáng sinh. Các câu chuyện tình lần lượt được đan chéo với nhau mà không làm mạch phim bị xáo trộn. Bên cạnh đó, mỗi cuộc tình lại đem đến một màu sắc khác nhau như lãng mạn, hài hước hay sâu sắc.. Tất cả tạo nên một bản nhạc muôn điệu về tình yêu. Love Actually từng trở thành bộ phim hài lãng mạn có doanh thu cao nhất vào dịp cuối tuần trong lịch sử phim được công chiếu ở Anh và giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách nhất nước Anh.

Yêu thực sự được phát sóng lúc 22h, ngày 24/12.

Các bộ phim trên sẽ có trên truyền hình K+ trong tháng 12 này với chất lượng âm thanh, hình ảnh đạt tiêu chuẩn HD. Bên cạnh phim bom tấn quốc tế đặc sắc, K+ còn đưa phim điện ảnh Việt lên màn ảnh nhỏ sớm nhất sau khi chiếu rạp.

Thu Ngân