Vườn rau xanh mướt trồng trong túi vải của ông bố hai con

Anh San tự may túi bằng vải không dệt và khuyên mọi người nên mua vải địa kỹ thuật sẽ bền hơn, đỡ mất công may vá (dùng được khoảng 5 năm) và dung tích to hơn. Theo chủ vườn, túi vải không dệt thường làm từ nhựa PE khá an toàn, còn vải địa có thể chọn loại làm từ PE/HPDE để đảm bảo. Hiện tại, anh may hai loại túi: 1 gallon (khoảng gần 4 lít) cho hầu hết các cây rau nhỏ như mồng tơi, muống, dền... và túi 2 gallon cho các cây thân leo: cà chua, dưa chuột. Các túi được đặt trong một máng/khay nước có mực nước cao khoảng 2-4 cm để tự động hút nước lên khi cây cần. Cây trồng trong túi có bộ rễ phát triển tốt do không khí lưu thông tốt qua túi vải vào đất.