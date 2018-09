Vợ khốn khổ vì tiếng ngáy của chồng

Lúc vang như sấm, khi rọt rẹt phì phò, tiếng ngáy của nhiều anh chồng đã khiến không ít bà vợ phải mất ngủ, thậm chí sống cách ly.

Gọi điện đến trung tâm tư vấn sức khỏe cộng đồng TP HCM, chị Thúy Hạnh nhà ở quận 10, TP HCM chia sẻ, quen nhau 3 năm, cô gần như không tìm thấy khuyết điểm của bạn trai. "Thế nhưng ngay trong đêm tân hôn, tiếng ngáy của anh ấy đã khiến tôi phát hoảng. Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt", chị chia sẻ.

Ngủ ngáy không chỉ làm người khác khó chịu mà còn dễ khiến người ngáy bị ngưng thở lúc ngủ.

Theo lời cô dâu 28 tuổi, ông xã cô ngáy kéo dài từng tràng, lúc rọt rẹt như vòi nước bị nghẹt, lúc đứt quãng vài giây rồi lại tiếp tục vào cơn. "Ban đầu tôi cứ nghĩ do phải tiếp khách trong ngày cưới nên chồng tôi mệt và ngáy. Song tình hình của những đêm tiếp theo cũng y chang. Ở cùng nhà chồng nên tôi không thể nào lẻn sang phòng khác ngủ. Nhưng tôi thật sự lo vì không đêm nào tôi chợp mắt được", Hạnh nói.

Cùng cảnh ngộ với Hạnh, không thể chịu được chứng ngáy của chồng, chị Thu Hòa nhà ở quận Tân Phú, TP HCM cũng tìm đến các bác sĩ nhờ tư vấn chữa trị. Mắt thâm quầng vì mất ngủ, chị Hòa cho cho bác sĩ biết, cưới nhau gần 5 năm nhưng vài tháng nay, tình trạng ngủ ngáy của chồng đột nhiên xuất hiện.

"Vừa nằm xuống là anh ấy đã lập tức ngáy. Tôi không phải là người khó ngủ nhưng tiếng ngáy quá to và âm thanh lại rất đáng sợ nên tôi không tài nào chợp mắt. Quá khó chịu, tôi lay chồng thì anh ấy ngưng ngáy được vài phút rồi lại đâu vào đấy", chị Hòa nói.

Nhờ tư vấn không chỉ có nạn nhân, nhiều người mắc bệnh ngáy sau khi bị than phiền cũng đã tự tìm đến bác sĩ với tâm trạng "rất nỗi niềm". Hầu hết đều không hay biết mình đã ngáy như thế nào trong lúc ngủ.

"Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe lại đoạn ghi âm mà vợ tôi lén ghi lại trong lúc tôi ngủ. Âm thanh thật khủng khiếp. Vậy mà tôi không hề hay biết gì", anh Tùng, Giám đốc một công ty hóa chất nhà ở quận 4 nói.

Cũng bị than phiền như anh Tùng, không ít quý ông thừa nhận với bác sĩ vì ngáy quá to nên đã bị vợ tách ra ngủ phòng riêng. "Mới cưới nhau, muốn nằm cùng vợ nhưng vì ngáy quá to nên đành phải chịu cảnh nằm riêng. Trước đó tôi tìm mọi cách khống chế cơn ngáy nhưng không có kết quả", một bệnh nhân tâm sự.

Theo các bác sĩ làm việc tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng TP HCM, mỗi tháng trung tâm này tiếp nhận hàng chục trường hợp tương tự. Không chỉ ở người lớn, trẻ béo phì cũng có nguy cơ bị hội chứng này.

Ngủ ngáy là triệu chứng xảy ra trong lúc ngủ. Khi người ngủ hít thở, một lượng khí vào, nhưng do đi qua một vùng hẹp hơn làm các niêm mạc mô xung quanh rung lên tạo nên một loại âm thanh mà người ta gọi đó là ngáy. Vùng hẹp đó có thể ở vùng mũi, miệng hoặc là họng. Tiếng ngáy gây khó chịu cho những người xung quanh, song người ngủ ngáy lại thường không nghe và không biết mình đang ngáy.

Ngủ ngáy vì nhiều nguyên nhân như do mắc bệnh dị ứng, amiđan quá to, viêm xoang, phong mũi, nhưng cũng có khi do những dị dạng bẩm sinh như cổ họng hẹp, cuống lưỡi to, cuống họng dài, ngoài ra ngáy ngủ còn do uống rượu say ngủ mê mệt, cơ thể quá béo khiến mỡ bám dày cổ họng và hút thuốc lá nhiều khiến khói ám làm cổ họng hẹp đi.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Bích Huyên, nguyên Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngáy to, ngáy không đều (lúc ngáy to, lúc ngưng hẳn) không chỉ gây khó chịu cho người ngủ cùng mà còn có nguy cơ ngưng thở trong lúc ngủ cho chính người ngáy.

Khảo sát tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng TP HCM cũng cho thấy, nhiều người mắc chứng ngáy đã có dấu hiệu dừng thở vài chục giây trong lúc ngủ". "Bệnh dễ khiến bệnh nhân bị cao huyết áp, lên cơn đau tim và tai biến mạch máu não do thiếu oxy máu. Chính vì nguy cơ này, những người thường xuyên bị ngáy trong lúc ngủ nên đi khám để được bác sĩ tư vấn", bà Huyên nói.

Cũng theo các chuyên gia nghiên cứu giấc ngủ, cách chữa trị duy nhất đối với người có thể trạng béo phì, theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, là giảm cân. Ngoài ra để ngăn ngáy và ngưng thở khi ngủ, người bệnh nên nằm nghiêng.

Trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể được phẫu thuật để mở rộng đường dẫn khí vùng họng hoặc thay đổi hình dạng, kích thước lưỡi gà, vòm khẩu mềm hay các mô chung quanh vùng họng.

Thiên Chương