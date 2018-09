Vợ của MC Phan Anh đã có lúc muốn anh đi ra khỏi nhà

Sự độc đoán và gia trưởng trong tính cách của anh trước đây đã gây nên xung đột, khiến mọi người mệt mỏi.

Là khách mời trong chương trình Chuyện đêm muộn, phát sóng ngày 11/8 vừa qua trên VTV3, MC Phan Anh, một trong những hình tượng "người bố kiểu mẫu" đã có những chia sẻ thẳng thắn về chủ đề Được - Mất trong hôn nhân của đàn ông nói chung và cá nhân anh.

Nam MC khẳng định, sau hôn nhân, anh cảm thấy mình "được" nhiều hơn "mất". Nhiều người cho rằng việc kết hôn khiến chúng ta mất đi sự tự do, tuy nhiên, nam MC lý giải, cuộc sống vợ chồng giúp anh phân định ranh giới tự do một cách cụ thể hơn. Anh ví von bản thân với một chú cá. Nếu cá ở ngoài biển lớn, nó có thể thoải mái bơi lội nhưng đồng thời phải đối mặt với sóng dữ và nhiều mối nguy hiểm rình rập khác. Vì vậy, "chú cá" tự hài lòng rằng cuộc sống ở trong hồ đã đủ khoảng để vùng vẫy rồi. Anh kết luận, đó là sự tự do an toàn, tránh được nhiều nguy cơ.

MC nổi tiếng cho rằng, gia đình là một khái niệm thiêng liêng, là một chốn bình yên mà anh thường gọi là "khu vườn yên tĩnh" để trở về. Bởi vậy, anh rất trân trọng điều đó và luôn cân nhắc việc chia sẻ hình ảnh gia đình mình.

Bên cạnh đó, anh nhận định, cái được lớn nhất của người đàn ông khi kết hôn là "được làm cha", thiên chức ấy có thể thay đổi hoàn toàn một con người: "Từ khi có con gái, tôi cảm thấy mình yêu thương phụ nữ hơn rất nhiều. Cách nhìn và cách đối xử của tôi với họ cũng hoàn toàn thay đổi. Từ đó, tôi cũng biết trân trọng những gì mẹ và vợ đã mang đến cho mình". Chàng MC điển trai nhận thấy hôn nhân là một cuộc trải nghiệm khiến con người ta chín chắn và trưởng thành. Anh cho rằng, trước khi lập gia đình, bản thân chúng ta không thể hình dung chính xác về mọi thứ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, anh có thể định nghĩa rõ ràng hơn về hạnh phúc, về những thứ mà anh cần trong cuộc sống. Điều đó liên quan mật thiết đến gia đình. Phan Anh kể, khi anh chia sẻ về chuyện này với những người trẻ tuổi hơn, anh nhìn thấy trong mắt họ cảm xúc mơ hồ giống như mình trước kia. MC kết luận: "Sự trưởng thành này rất quan trọng, nó giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống bình an, trọn vẹn và ý nghĩa hơn".

Phan Anh bày tỏ, quan điểm hôn nhân khiến đàn ông mất mát phù hợp với tư duy cũ của thế hệ cha ông. Ngày nay, vai trò của người chồng, người vợ đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Chẳng hạn, quan niệm "đàn ông là trụ cột gia đình" vẫn đúng, tuy nhiên, người vợ giờ đây vẫn có thể đóng góp cho sự phát triển chung, giảm bớt sức nặng trên đôi vai người chồng. Kể cả trong trường hợp vợ kiếm được tiền nhiều hơn chồng, các anh cũng cần bỏ suy nghĩ mình là người đàn ông thất bại, hèn kém.

Nói về công việc nội trợ của chị em phụ nữ, trước đây, Phan Anh từng nghĩ, "mấy bà ở nhà đi chợ, chăm con thì có vấn đề gì đâu". MC chia sẻ, khi vợ anh đi công tác nước ngoài và về nhà bị ốm, anh quyết định tạm gác hoàn toàn công việc sang một bên để hoàn thành trách nhiệm. Khi mới "nếm mùi" chăm con thực sự, chàng MC từng phải thốt lên: "Kinh khủng quá!".

Phan Anh lập gia đình từ năm 25 tuổi. Sau 10 năm, anh đã là cha của 2 cậu con trai và một cô con gái. Nam MC thật thà tâm sự, cháu thứ 3 là "nhỡ kế hoạch" nhưng "con cái là lộc trời cho", giờ đây, vợ chồng anh lại mong muốn có thêm một bé gái nữa.

Nam MC quan niệm, vị thế của người đàn ông trong xã hội được xây dựng từ chính sự hậu thuẫn của người vợ. Phan Anh cho rằng, anh sẽ không thể làm được gì nếu đi ra đường mà vẫn phải lo lắng chuyện nhà cửa bất ổn. "Mình giải quyết chuyện nhà mình còn chưa xong thì làm sao mình tập trung cho những thứ khác". Với anh, gia đình vừa là nền tảng, vừa là động lực để chúng ta sống tốt hơn.

Phan Anh thú nhận, khi được mời tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa đầu tiên, MC đã từ chối vì lúc đó, anh nghĩ mình không phải là một ông bố tốt. Anh thoái thác mọi việc chăm sóc con cho vợ, mẹ. Thời điểm ấy, con anh cũng không gần gũi với bố. Vì sợ bố ở nhà, các bé thường xuyên hỏi: "Bố ơi, bao giờ bố đi công tác?". Một hôm, Phan Anh muốn con gái chơi cùng mình, cô bé bỗng khóc thét lên sợ hãi. Khi đó, anh quyết định nhận lời tham gia chương trình với mong muốn cho con gái "biết tay". Tuy nhiên, hành trình đó đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của anh về vai trò của một người cha trong gia đình, về trách nhiệm của bố mẹ với con cái.

Phan Anh trải lòng, cũng giống như nhiều chàng trai Bắc, anh là người khá gia trưởng, luôn muốn mọi thứ phải theo ý của mình. Chính sự độc đoán ấy từng khiến anh cảm thấy "đau". MC kể, vợ anh từng thốt lên: "Em chỉ muốn anh đi ra khỏi nhà thôi!", lúc đó, anh tưởng chừng như mình không thuộc về gia đình này. Những xung đột nho nhỏ xuất phát từ tính cách ấy khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi, qua đó, anh cảm thấy chính bản thân mình là người cần thay đổi. Anh thừa nhận, sự thay đổi tích cực ấy mới bắt đầu được khoảng 2 năm. Vậy nên, anh không bao giờ dám nhận những lời khen ngợi mình là một ông bố mẫu mực.

Cuối chương trình, nam MC điển trai khẳng định lại: "Không có điều gì có thể làm chúng ta trưởng thành hơn hôn nhân, đặc biệt là quá trình nuôi dạy con cái. Đó chính là quá trình học thành người".

Phan Anh tự tin nấu cơm cho con Phan Anh tự tin nấu cơm cho con gái trong "Bố ơi! mình đi đâu thế?".

Hà Thu