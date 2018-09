Vợ chồng Việt tại Mỹ 'thay da đổi thịt' cho ngôi nhà khi đón bé đầu lòng

Chồng chị Sophia Lê Phạm đã tự chở 25 tấn sỏi về cải tạo sân trước nhà và cùng vợ trồng nhiều loại hoa yêu thích.

Ngôi biệt thự với diện tích gần 1.000 m2 tính cả nhà ở và vườn của vợ chồng anh chị Sophia Lê Phạm cứ mỗi dịp Giáng sinh hay ngày lễ, Tết lại được khoác lên "tấm áo" phong cách, nhiều màu sắc. Bởi chủ nhân của ngôi nhà, đặc biệt là người phụ nữ giữ vai trò "xây tổ ấm" vốn yêu thích công việc liên quan đến trang trí nhà cửa và nội thất.

Từ khi chị Lê Phạm chuyển đến ở vào tháng 6/2015, đó là một ngôi biệt thự xinh xắn màu trắng nhưng nội thất đơn giản. Với quan niệm It takes hands to build a house but only hearts can bulid a home (Tạm dịch: Bằng bàn tay có thể xây dựng một ngôi nhà nhưng chỉ có trái tim mới tạo nên tổ ấm), chị cùng chồng từ từ thay đổi những góc phòng, khiến không gian trong nhà thêm sinh động và ấm cúng.

Ngôi biệt thự của vợ chồng chị ở Denver, tiểu bang Colorado, Mỹ, hiện tại gồm 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp nối liền với khu vực ăn, một phòng thư viện với cửa sổ lớn là góc trà đạo, một phòng để quần áo (walk-in closet), 3 phòng tắm và toilet, một tầng hầm được cải tạo thành phòng đồ chơi cho con gái và home spa (có sauna và máy đi bộ), một garage ô tô, một patio (hành lang lộ thiên) để cả gia đình ngồi ăn sáng, uống cafe, khu vực tổ chức tiệc ngoài trời có bàn ghế là nơi tụ tập bạn bè nướng BBQ và nhà kho hai bên hông.

Lê Phạm và chồng bắt tay lên ý tưởng sửa sang lại không gian sống từ lúc chuẩn bị đón con gái đầu lòng, bé Bunny, ra đời. Họ mong muốn ngôi nhà trông ấm cúng và tiện nghi hơn. Lê Phạm là người lên ý tưởng cho việc thay đổi này rồi bàn bạc với chồng để cùng tự thực hiện mà không thuê tư vấn của bất kỳ kiến trúc sư nào.

"Đó là thú vui mỗi cuối tuần của hai vợ chồng" - chị tâm sự, dù công việc này khá vất vả và "ngốn" nhiều thời gian, tâm huyết của hai vợ chồng.

Góc trà đạo thực chất là cửa sổ có bậu rộng rãi của phòng thư viện và tầm nhìn hướng ra lối đi.

Bàn trang điểm nhỏ xinh chỉ chiếm một góc trong phòng ngủ.

Khu vực bàn ăn nối liền với bếp trưng bày các bức ảnh của con gái anh chị.

Góc dành cho chú chó cưng ở ngay dưới chân cầu thang và cũng được trang trí sinh động.

Một phần khác của tầng hầm trở thành phòng sauna và home spa.

Nhà kho bên hông cũng do ông xã của chị Lê Phạm đi mua từng mảnh gỗ và ngói về tự đóng.

