Vợ chồng Hoàng tử William lên kế hoạch chi tiết đón con thứ ba chào đời

Căn phòng nơi Công nương Catherine sinh con được kiểm tra an ninh thường xuyên từ giữa tháng 3 và được cho là có giá hơn 9.600 USD một ngày.

Vợ chồng Hoàng tử William bế Công chúa Charlotte mới sinh hồi tháng 5/2015 ra chào người hâm mộ đứng đợi phía ngoài Cánh Lindo. Ảnh: Hello Magazine.

Nhiều ngày qua, người dân thành phố London chứng kiến không khí chuẩn bị ở phía ngoài khu Cánh Lindo, Bệnh viện St. Mary. Đây là nơi Kate lâm bồn Hoàng tử George và Công chúa Charlotte vài năm trước. Lần thứ ba sinh con, cô được cho là vẫn lựa chọn bệnh viện này.

Theo Hello Magazine, những người qua đường trông thấy hàng rào, chỗ lối vào Cánh Lindo, được sơn lại. Arthur Edwards, phóng viên ảnh hoàng gia của tờ The Sun, viết trên Twitter: "Hàng rào phía ngoài Cánh Lindo của Bệnh viện St. Mary đã được sơn lại. Tôi tin sẽ không quá sớm để quen với mùi sơn mới".

Báo chí Anh đưa tin, kế hoạch chào đón bé được cặp vợ chồng Hoàng gia Anh chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết, từ an ninh ở phòng sinh đến lịch trình sinh nở. Công tước Cambridge được tin sẽ sinh con trong căn phòng đặc biệt tại Cánh Lindo. Nguồn tin thân cận với hoàng gia Anh tiết lộ với tờ Us Weekly cho biết, phòng hoàng gia tại Bệnh viện St. Mary khác xa so với phòng sinh bình thường và có giá lên tới 9.650 USD một ngày. Ngay từ giữa tháng 3, căn phòng đó đã được chuẩn bị để đón Công nương Catherine.

"Nhân viên an ninh liên tục ghé thăm căn phòng. Mỗi lần như vậy, phòng đều được niêm phong bằng băng dính chống trộm", nguồn tin cho biết. "Đó là một quá trình đảm bảo an ninh chặt chẽ. Từng khoảng không trong phòng được kiểm tra thường xuyên. Mọi thứ đều được lên kế hoạch tới từng chi tiết nhỏ nhất".

Trong thời gian vợ chồng Hoàng tử William ở bệnh viện, bà Carole Middleton, mẹ đẻ Kate, sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc hai cháu ngoại, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte, tại Điện Kensington. Theo truyền thống, khi em bé hoàng gia ra đời, ngày sinh, thời gian, giới tính và cân nặng của đứa trẻ mới được thông báo trong một bức thư chính thức. Bức thư sẽ được đặt trên giá phía ngoài Điện Buckingham. Sau đó, thông tin mới được công bố trên truyền thông.

"Kate sẽ trở về nhà ngay trong ngày hôm đó hoặc ở lại đến sáng hôm sau, tùy vào tình trạng sức khỏe của cô ấy", nguồn tin nói.

Kate đã chính thức nghỉ sinh và không còn xuất hiện trong các sự kiện kể từ sau hôm 22/3. Hiện vẫn chưa rõ chính xác khi nào em bé thứ ba của vợ chồng Công tước Cambridge sinh, ngoài xác nhận duy nhất từ Điện Kensington, rằng bé chào đời trong tháng 4 tới. Tuy nhiên, những người yêu mến và hâm mộ cặp vợ chồng hoàng gia đoán Kate có thể sẽ lâm bồn vào cuối tháng này.

Khi Kate mang thai Hoàng tử George vào năm 2013, cô xuất hiện lần cuối trước công chúng vào ngày 15/6. Sau đó, Kate nghỉ và con trai cô ra đời 38 ngày sau, hôm 22/7. Tương tự lúc có bầu Công chúa Charlotte, Kate có mặt trong một sự kiện lần cuối vào hôm 27/3/2015 và chỉ 37 ngày sau, vợ chồng cô đón Charlotte, hôm 2/5. Charlotte được dự sinh trong tháng 4 nhưng cuối cùng "bắt" bố mẹ phải chờ đợi thêm vài ngày nữa. Từ những phân tích đó, người hâm mộ hy vọng em bé đứng thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng sẽ sinh khoảng 28-29/4, trùng với kỷ niệm 7 năm ngày cưới của bố mẹ.

Hàng rào và lan can lối vào Cánh Lindo của Bệnh viện St. Mary được sơn lại. Ảnh: Twitter.

Hà Phương