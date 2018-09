Video 2 bé song sinh chỉ chịu nín khi được đặt cạnh nhau 'lấy nước mắt'

Lonie Paxton, người quay lại đoạn video đã gọi đây là 'một điều kỳ diệu đáng kinh ngạc'.

Việc em bé chào đời có thể xem là một trong những điều kỳ diệu nhất của cuộc sống. Không có gì so sánh được với sự phấn khích và hạnh phúc của bố mẹ khi nhìn thấy đứa con nhỏ phát triển từ một phôi thai tới khi thành hình hài xinh xắn, đáng yêu.

Hai bé khóc toáng khi được đặt ở hai khay thay đồ riêng biệt.

Sau hành trình dài "9 tháng 10 ngày", lần đầu tiên cha mẹ nhìn thấy con chào đời luôn là khoảnh khắc nhiều xúc động. Vì vậy, với những người sinh đôi, có thể nói, cảm xúc được tăng lên gấp đôi.

Đoạn video do Lonie Paxton ghi lại trong một ca mổ đẻ song sinh đã làm rung động trái tim của hàng ngàn người. Không chỉ bởi đó là những miêu tả bằng hình ảnh một cách chi tiết về hành trình "vượt cạn" mà qua video, Paxton đã giúp người xem được chứng kiến một điều kỳ diệu. Cặp sinh đã khóc rất to ngay từ lúc chào đời và càng khóc to hơn khi nằm trên 2 khay thay đồ riêng biệt để làm vệ sinh. Các bé chỉ chịu nín khi được y tá đem đến đặt cạnh nhau. Paxton và những người có mặt lúc đó đã gọi đây là "một điều kỳ diệu đáng kinh ngạc".

Các bé ngay lập tức nín khóc và nằm im khi ở cạnh nhau.

Mặc dù đã có nhiều tài liệu khoa học khẳng định rằng các em bé song sinh tương tác với nhau từ khi còn trong bụng mẹ nhưng khi được chứng kiến tận mắt vẫn là một điều thú vị. "Khoảnh khắc vô giá" này đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Khi anh em song sinh lần đầu gặp nhau

Hà Nhi

Theo Newsner